onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Adım Atacak Yer Yok! Kızılcık Şerbeti'nin "14 Kişilik" Dev Afişi Yayınlandı, Tepkiler Gecikmedi

Adım Atacak Yer Yok! Kızılcık Şerbeti'nin "14 Kişilik" Dev Afişi Yayınlandı, Tepkiler Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.09.2025 - 19:40

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. 12 Eylül Cuma günü 4. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Şerbo'nun 14 kişilik dev afişi hatırlarsanız hepimizi meraklandırmıştı. Kızılcık Şerbeti, kadroda yer alan neredeyse tüm oyuncuların yer aldığı o afişi sonunda yayınladı. Afişle beraber haliyle tepkiler de beraberinde geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'yle 12 Eylül'de buluşuyoruz.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'yle 12 Eylül'de buluşuyoruz.

Sezon finali bölümüyle hepimizi oturduğumuz koltuğa çivileyen Şerbo'nun yeni sezonunda neler olacağı hepimizi çok meraklandırıyor. Özellikle Mustafa'nın tüm ailesine silah çekmesiyle hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladığımız Şerbo'nun yeni sezonu diğerlerinden bariz şekilde farklı olacak. 

Yeni sezonun yayın gününe sayılı gün kalmasına rağmen Kızılcık Şerbeti'nden hala bir tanıtım fragmanı veya afiş gelmezken geçtiğimiz günlerde tam '14 kişilik' dev bir afiş çekiminin yapıldığını öğrenmiştik. Söz konusu afiş bugün seyircinin beğenisine sunuldu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin "14 kişilik" 4. sezon afişi:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin "14 kişilik" 4. sezon afişi:

Neredeyse tüm oyuncuların yer aldığı afiş çok kalabalık olmasıyla kısa sürede gündem oldu. E haliyle Kızılcık Şerbeti seyircisinden tepkiler de gecikmedi.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın