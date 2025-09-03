Adım Atacak Yer Yok! Kızılcık Şerbeti'nin "14 Kişilik" Dev Afişi Yayınlandı, Tepkiler Gecikmedi
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. 12 Eylül Cuma günü 4. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Şerbo'nun 14 kişilik dev afişi hatırlarsanız hepimizi meraklandırmıştı. Kızılcık Şerbeti, kadroda yer alan neredeyse tüm oyuncuların yer aldığı o afişi sonunda yayınladı. Afişle beraber haliyle tepkiler de beraberinde geldi.
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'yle 12 Eylül'de buluşuyoruz.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin "14 kişilik" 4. sezon afişi:
