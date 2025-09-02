onedio
Eşref Rüya'da Şoke Eden Ayrılık! O Karakter Diziye Veda Ediyor

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.09.2025 - 00:15

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın 2. sezon çekimleri başladı. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Eşref Rüya'nın kadrosuna yeni karakterler dahil olurken bu defa bir ayrılık gündeme geldi. Birsen Altuntaş, kadrodaki önemli bir ismin Eşref Rüya'dan ayrıldığını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D’nin ilk sezonuyla çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya, ikinci sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeni bölümlerin çekimleri sürerken, ekibe katılan Taner Rumeli’nin canlandıracağı karakterin, Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan’ın hayatında önemli bir dönüm noktası yaratacağını öğrenmiştik. Yeni sezona dahil olan karakterlerle hikayeye dair ipuçları sosyal medyada gündem olurken Birsen Altuntaş, bu defa bir ayrılık haberi yayınladı.

Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'da Afra karakterine hayat veren Ebrar Karabakan, ekibe veda edecek.

Altuntaş, Ebrar Karabakan'ın ayrılığının sezonun ilk bölümlerinde gerçekleşeceğinin iddialar arasında yer aldığını açıkladı. Bakalım Afra karakteri diziye nasıl bir hikayeyle veda edecek?

