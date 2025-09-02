Eşref Rüya'da Şoke Eden Ayrılık! O Karakter Diziye Veda Ediyor
Kanal D’nin ilk sezonuyla çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya, ikinci sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'da Afra karakterine hayat veren Ebrar Karabakan, ekibe veda edecek.
