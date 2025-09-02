TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı'na Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!
TRT 1’in iddialı yapımlarından “Mehmed: Fetihler Sultanı”, üçüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dev prodüksiyonu, güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi olayları sürükleyici bir dille işleyişiyle büyük ilgi gören dizi, yeni bölümleriyle yine gündem yaratacak. Geri sayım başlarken Mehmed: Fetihler Sultanı'na sürpriz bir oyuncu dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin üçüncü sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor.
Ali Berge, Şehzade Süleyman rolüyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde!
