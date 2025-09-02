onedio
TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı'na Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu!

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.09.2025 - 22:00

TRT 1’in iddialı yapımlarından “Mehmed: Fetihler Sultanı”, üçüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dev prodüksiyonu, güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi olayları sürükleyici bir dille işleyişiyle büyük ilgi gören dizi, yeni bölümleriyle yine gündem yaratacak. Geri sayım başlarken Mehmed: Fetihler Sultanı'na sürpriz bir oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin üçüncü sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet rolünü Serkan Çayoğlu’nun üstlendiği yapım, salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Kadroya son olarak, geçtiğimiz dönemde Deha dizisinde rol alan sürpriz bir oyuncu dahil oldu.

Ali Berge, Şehzade Süleyman rolüyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu, bu büyük prodüksiyonda Karamanoğulları Şehzadesi Süleyman karakterini canlandıracak.

Yeni sezonda dizide; Anadolu’da hakimiyet kurmak için verilen mücadeleler ön planda olacak. Bunun yanında Osmanlı ve Karamanoğulları şehzadeleri arasındaki güç çekişmeleri de ekranlara taşınacak.

