Aşk Kokusu Var! Uzak Şehir'in 2. Sezon Afişi Yayınlandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
02.09.2025 - 21:34

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in 2. sezon hazırlıkları sürüyor. Tanıtım fragmanı yayınlanan Uzak Şehir şimdiden heyecan yaratırken bu defa Uzak Şehir'in aşk dolu yeni sezon afişi yayınlandı.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir bangır bangır geliyor!

Son 5 yılın reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, aşiret dizilerini yıllar sonra ekranlara geri getirmişti. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde yer aldığı Uzak Şehir'in 2. sezon tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken fragmanda Cihan ve Alya'nın aşkını izleyeceğimizin sinyallerini aldık.

Cihan ve Alya karakterlerinin Boran'ın mezarına giderek birbirlerine aşık olduklarını itiraf ettikleri fragman apayrı bir heyecan yaratırken 2. sezon afişi de geldi. Uzak Şehir'in 2. sezon afişinde yalnızca Cihan ve Alya karakterleri yer alırken ikilinin birbirine yakın hali seyirciyi iyice umutlandırdı.

İşte Uzak Şehir'in 2. sezon afişi:

2. sezonda bol bol CihAl aşkı izleyeceğiz gibi duruyor. Peki siz bu afişi nasıl buldunuz? Sizce Uzak Şehir'in 2. sezonunda nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

