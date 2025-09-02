Somer Şef, MasterChef'te Elenen Yarışmacıya Kendi Restoranında Çalışmayı Teklif Etti
MasterChef'in son eleme gününde yarışmacılardan Hilal yarışmaya veda eden isim oldu. Hilal'in yarışmadan ayrılırken 'İşimi bırakıp geldim' demesi üzerine Somer Şef'ten beklenmedik bir teklif geldi. Somer Şef, yarışmacıya kendi restoranında çalışmasını teklif etti.
MasterChef'in 31 Ağustos günü yayınlanan bölümünde eleme yaşandı.
Somer Şef, Hilal'e Avusturalya'daki restoranında çalışma teklif etti.
