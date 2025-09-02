onedio
Somer Şef, MasterChef'te Elenen Yarışmacıya Kendi Restoranında Çalışmayı Teklif Etti

Esra Demirci
02.09.2025 - 17:59

MasterChef'in son eleme gününde yarışmacılardan Hilal yarışmaya veda eden isim oldu. Hilal'in yarışmadan ayrılırken 'İşimi bırakıp geldim' demesi üzerine Somer Şef'ten beklenmedik bir teklif geldi. Somer Şef, yarışmacıya kendi restoranında çalışmasını teklif etti.

MasterChef'in 31 Ağustos günü yayınlanan bölümünde eleme yaşandı.

Gizem, Cansu, İrem, Mert, Çağlar, Sümeyye ve Hilal'in eleme adayı olduğu haftada İrem, Gizem ve Sümeyye ilk turda elenmekten kurtuldu. 

Gecenin sonunda elenen isim Hilal oldu. Yarışmadan elenen Hilal, veda konuşmasıyla herkesi duygulandırdı.

'Bu kadar erken gitmeyi istemezdim. İsterdim ki daha uzun kalayım ama olmadı. Kendimi gösteremedim, en üzücü tarafı bu. Son 3 haftadır neredeyse tabak çıkaramadım. Stresi yöneten bir insan değilim, olamadım da. Herkesten özür diliyorum. Bence benim zamanı bu sene değildi. Annem ve babamın fotoğrafıyla geldim ama olmadı. Annemden de babamdan da özür diyorum. Annem babamdan sonra, hem anne hem baba oldu. Ne yaptıysam onun için yaptım. Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim. Sağlık olsun.' ifadelerini kullanan Hilal'in bu sözleri üzerine Somer Şef'ten beklenmedik bir teklif geldi.

Somer Şef, Hilal'e Avusturalya'daki restoranında çalışma teklif etti.

'Amerika, Japonya ve Tayland'a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var. Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya gelmedin hiç. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı hem eğitimini devam ediyorsun hem de yarı zamanlı çalışabiliyorsun. Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz. Ben bunu burada pek konuşmuyorum ama benim ekibimde bunu yaptığımız pek çok kişi var. Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Hem eğitimini devam ettirirsin hem de orada hayatını devam ettirecek bizde para kazanabilirsin. Teklif bir daha gelir mi diyordun bence geldi' 

Elenen yarışmacı Hilal, bu teklif karşısında şoke olup 'Ben bunu seve seve kabul ederim, hiç beklemiyordum çok teşekkür ederim' dedi.

