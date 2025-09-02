Hiçbiri Pazartesiyi İstemiyordu: Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir'e TRT 1 Dizisi Rakip Oldu!
Pazartesi akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir'in karşısına henüz hiçbir rakip gelmemişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizilerin Uzak Şehir'e rakip olmak istemediklerini iddia etmişti. Yeni sezonda günü açıklanan hiçbir dizi de şu ana dek pazartesi gününü almamıştı. Uzak Şehir'in rakibi TRT 1 dizisi oldu!
Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir öyle bir güç yakaladı ki hiçbir dizi ona rakip olmak istemedi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'in pazartesi günkü rakibi belli oldu!
