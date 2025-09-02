onedio
Hiçbiri Pazartesiyi İstemiyordu: Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir'e TRT 1 Dizisi Rakip Oldu!

02.09.2025 - 15:28

Pazartesi akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir'in karşısına henüz hiçbir rakip gelmemişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizilerin Uzak Şehir'e rakip olmak istemediklerini iddia etmişti. Yeni sezonda günü açıklanan hiçbir dizi de şu ana dek pazartesi gününü almamıştı. Uzak Şehir'in rakibi TRT 1 dizisi oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir öyle bir güç yakaladı ki hiçbir dizi ona rakip olmak istemedi.

Sezon boyu rekor üstüne rekor kıran Uzak Şehir, yakaladığı güç ve izleyici kitle sayesinde yeni sezonda da iddiasını sürdürüyor. Bu sebeple de yeni sezonda yayınlanacak dizilerin kendisine rakip olmak istemediği Birsen Altuntaş tarafından iddia edilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'in pazartesi günkü rakibi belli oldu!

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur, Ali Gözüşirin, Ecem Çalhan gibi başarılı oyuncuların rol alacağı Cennetin Çocukları dizisinin yayın günü belli oldu. Dizi, 15 Eylül Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
