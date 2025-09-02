Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Müge Anlı'ya Attığı Taşla Ortamı Geren Esra Erol Eski Dostuna Zeytin Dalı Uzattı
Geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde gündüz kuşağı sunucuları arasında yaşanan gerginlik, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu.
Müge Anlı’nın ödül konuşmasında Çağla Şıkel’e yaptığı gönderme ve ardından Esra Erol’un “Kadınların birbirini desteklediği bir dünya çok güzel olacak” sözleri, ikili arasındaki kırgınlıkları gözler önüne sermişti. Ancak yeni televizyon sezonu öncesi, ekranların güçlü iki ismi aralarındaki buzları eritti.
Gündüz kuşağı programlarının iki güçlü ismi Esra Erol ve Müge Anlı, geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaşanan olaylarla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.
Müge Anlı'dan sonra ödül almak üzere sahneye çıkan Esra Erol'un konuşmasındaki cevap niteliğindeki ifadeler ise ayrı olay olmuştu.
Ekranların sevilen isimleri Esra Erol ve Müge Anlı, yaşanan gerginliği geride bıraktı!
