Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Müge Anlı'ya Attığı Taşla Ortamı Geren Esra Erol Eski Dostuna Zeytin Dalı Uzattı

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Müge Anlı'ya Attığı Taşla Ortamı Geren Esra Erol Eski Dostuna Zeytin Dalı Uzattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2025 - 15:04

Geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde gündüz kuşağı sunucuları arasında yaşanan gerginlik, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. 

Müge Anlı’nın ödül konuşmasında Çağla Şıkel’e yaptığı gönderme ve ardından Esra Erol’un “Kadınların birbirini desteklediği bir dünya çok güzel olacak” sözleri, ikili arasındaki kırgınlıkları gözler önüne sermişti. Ancak yeni televizyon sezonu öncesi, ekranların güçlü iki ismi aralarındaki buzları eritti.

Gündüz kuşağı programlarının iki güçlü ismi Esra Erol ve Müge Anlı, geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde yaşanan olaylarla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Geçen sene 50. Altın Kelebek gecesinde Müge Anlı, “Meslekte 35. yıl” ödülünü alırken sahnede yaptığı konuşmadaki ifadelerle büyük göndermelerde bulunmuştu.

Anlı'nın 'Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı.' ifadelerini kullanmasıyla gündem çalkalanmıştı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu konuşma, en iyi gündüz kuşağı programı ödülünü alan Esra Erol ve en iyi sunucu ödülünü  alan Çağla Şıkel'e gönderme olarak algılanmıştı.

Müge Anlı'dan sonra ödül almak üzere sahneye çıkan Esra Erol'un konuşmasındaki cevap niteliğindeki ifadeler ise ayrı olay olmuştu.

Esra Erol'un “Kadınların birbirini desteklediği bir dünya her zaman çok güzel olacak.' sözleri ise büyük ses getirmişti.

Magazin manşetlerine yerleşen olayın ardından yeni sezon uzatılan zeytin dalıyla başladı.  2025 yılı yeni televizyon sezonunun başlamasıyla birlikte Esra Erol, Müge Anlı’nın programını tebrik etmek için kendisine çiçek gönderdi. Bu hareketle geçmişteki gerginliğin sona erdiği ve ikilinin arasının düzeldiği ortaya çıktı.

Ekranların sevilen isimleri Esra Erol ve Müge Anlı, yaşanan gerginliği geride bıraktı!

