Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Müge Anlı'ya Attığı Taşla Ortamı Geren Esra Erol Eski Dostuna Zeytin Dalı Uzattı

Geçen sene 50. Altın Kelebek gecesinde Müge Anlı, “Meslekte 35. yıl” ödülünü alırken sahnede yaptığı konuşmadaki ifadelerle büyük göndermelerde bulunmuştu.

Anlı'nın 'Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı.' ifadelerini kullanmasıyla gündem çalkalanmıştı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu konuşma, en iyi gündüz kuşağı programı ödülünü alan Esra Erol ve en iyi sunucu ödülünü alan Çağla Şıkel'e gönderme olarak algılanmıştı.