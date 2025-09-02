onedio
Eski Sevgilisi Başak Karahan'a Takıntısıyla Davalık Olan Enes Batur Bu Sefer de YouTuber Deli mi Ne'ye Sataştı

Ecem Dalgıçoğlu
02.09.2025 - 13:56

Bir dönem yaladıkları gerginlikle adlarından bahsettiren Enes Batur ve Deli Mi Ne? (Tuğkan), yeniden gündemde. Sosyal medyada karşılıklı eleştirilerle tırmanan gerginliklerin ardından Enes Batur’un, şimdi de “Deliyi oynamayı bırak, abin neler yaptı biliyorum” sözleri büyük ses getirdi.

Son dönemde Enes Batur, yalnızca ilginç açıklamalarıyla değil, sosyal medyadaki hamleleriyle de gündemden düşmüyor.

Enes Batur geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Başak Karahan'la ilgili hamleleriyle manşetlere yerleşmişti.

Karahan, evlilik hazırlıkları yaptığı dönemde Enes Batur’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara sessizliğini bir süre koruduktan sonra bu hamleleri  “psikolojik şiddet” olarak değerlendirerek 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı ve koruma kararı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Batur’un, Karahan’ın evlilik sürecinde profil fotoğrafını eski pozlarına çevirmesi ve YouTube kanalının adını “Enes Batur karım da karım” olarak değiştirmesi tepkilerin fitilini ateşlemişti. Karahan’ın avukatı ise bu paylaşımları “kişilik haklarına saldırı ve sistematik taciz” olarak nitelendirerek davayı duyurmuştu.

Enes Batur ve Tuğkan, YouTube'un yükselişe geçtiği yıllarda birlikte videolar çekerek büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

YouTube dünyasının en dikkat çeken tartışmalarından biri, Enes Batur ve Deli Mi Ne? (Tuğkan) arasında yaşandı. Başlangıçta birlikte eğlenceli içerikler üreten ikili, zamanla fikir çatışmaları ve video fikirlerinin birbirinden alındığı iddiaları yüzünden gerilmişti.

 Sosyal medyada karşılıklı eleştirilerle tırmanan bu tartışma, uzun süre takipçilerinin de ilgisini çekti. Zamanla her iki taraf da yumuşasa da, barışma adımları atılsa da son günlerde gündemden düşmeyen Enes Batur yine eski sayfaları açtı.

YouTube dünyasında tansiyon yeniden yükseldi! Enes Batur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Deli Mi Ne ile ilgili sert ifadeler kullandı.

'Deli mi ne bebesi doğruyu söyle sen mi yalan söyledin ilk biz size spor dersi vereceğiz diye onlar mı yalan başlattı seni bana karşı veya sen bok gibi bir palyaço videosu çektin ben yoruldum prenses olmak isteyen ruh emici taşımaktan deliyi oynama abin neler yaptı biliyorum.' şeklinde konuşan isin yine sosyal medya kullanıcılarına malzeme çıkardı.

