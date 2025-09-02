Eski Sevgilisi Başak Karahan'a Takıntısıyla Davalık Olan Enes Batur Bu Sefer de YouTuber Deli mi Ne'ye Sataştı
Bir dönem yaladıkları gerginlikle adlarından bahsettiren Enes Batur ve Deli Mi Ne? (Tuğkan), yeniden gündemde. Sosyal medyada karşılıklı eleştirilerle tırmanan gerginliklerin ardından Enes Batur’un, şimdi de “Deliyi oynamayı bırak, abin neler yaptı biliyorum” sözleri büyük ses getirdi.
Son dönemde Enes Batur, yalnızca ilginç açıklamalarıyla değil, sosyal medyadaki hamleleriyle de gündemden düşmüyor.
Enes Batur ve Tuğkan, YouTube'un yükselişe geçtiği yıllarda birlikte videolar çekerek büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.
YouTube dünyasında tansiyon yeniden yükseldi! Enes Batur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Deli Mi Ne ile ilgili sert ifadeler kullandı.
