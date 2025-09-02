Eski Sevgilisi Başak Karahan'a Takıntısıyla Davalık Olan Enes Batur Bu Sefer de YouTuber Deli mi Ne'ye Sataştı

Enes Batur geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Başak Karahan'la ilgili hamleleriyle manşetlere yerleşmişti.

Karahan, evlilik hazırlıkları yaptığı dönemde Enes Batur’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara sessizliğini bir süre koruduktan sonra bu hamleleri “psikolojik şiddet” olarak değerlendirerek 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı ve koruma kararı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Batur’un, Karahan’ın evlilik sürecinde profil fotoğrafını eski pozlarına çevirmesi ve YouTube kanalının adını “Enes Batur karım da karım” olarak değiştirmesi tepkilerin fitilini ateşlemişti. Karahan’ın avukatı ise bu paylaşımları “kişilik haklarına saldırı ve sistematik taciz” olarak nitelendirerek davayı duyurmuştu.