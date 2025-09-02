Sevişme Sahneleri Ayrılık İddialarını Körüklemişti: Barış Arduç'a Hakan ve Hande Çiftinin Ayrılığı Soruldu
Magazin kulislerini uzun süre meşgul eden Hande Erçel-Hakan Sabancı-Barış Arduç üçgeni, yeniden gündemde. Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasındaki ilişkide yaşandığı öne sürülen krizler, dizideki cesur sahnelerin ardından “istenmeyen gelin” iddialarıyla birleşmişti.
Hakan Sabancı ise Hande Erçel'le ayrılığı sonrası magazin sayfalarında dolaşan ihanet söylentilerini net bir tavırla yalanlamıştı. Barış Arduç ise Mustafa Ağdağ'ın Hakan ve Hande Erçel'in ilişkisinin bitmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı.
Yaz aylarının en çok konuşulan magazin gündemlerinden biri, Hande Erçel’in özel hayatı ve Barış Arduç ile partnerliği olmuştu.
Kulislerde konuşulanlar ve sosyal medyada dolaşan dedikodular, Ağustos sonunda Hande ve Barış Arduç’un ayrılığıyla birleşince, gündem iyice hareketlendi.
Barış Arduç'un Gel Konuşalım programındaki o açıklamasını şöyle bırakalım:
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
