Sevişme Sahneleri Ayrılık İddialarını Körüklemişti: Barış Arduç'a Hakan ve Hande Çiftinin Ayrılığı Soruldu

Sevişme Sahneleri Ayrılık İddialarını Körüklemişti: Barış Arduç'a Hakan ve Hande Çiftinin Ayrılığı Soruldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2025 - 12:53

Magazin kulislerini uzun süre meşgul eden Hande Erçel-Hakan Sabancı-Barış Arduç üçgeni, yeniden gündemde. Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasındaki ilişkide yaşandığı öne sürülen krizler, dizideki cesur sahnelerin ardından “istenmeyen gelin” iddialarıyla birleşmişti. 

Hakan Sabancı ise Hande Erçel'le ayrılığı sonrası magazin sayfalarında dolaşan ihanet söylentilerini net bir tavırla yalanlamıştı. Barış Arduç ise Mustafa Ağdağ'ın Hakan ve Hande Erçel'in ilişkisinin bitmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Yaz aylarının en çok konuşulan magazin gündemlerinden biri, Hande Erçel'in özel hayatı ve Barış Arduç ile partnerliği olmuştu.

Yaz aylarının en çok konuşulan magazin gündemlerinden biri, Hande Erçel’in özel hayatı ve Barış Arduç ile partnerliği olmuştu.

“Aşkı Hatırla” dizisinin galasında yaşanan soğuk rüzgarlar ve kırmızı halıda dikkat çeken mesafeli tavırlar, izleyicilerin kafasında soru işaretleri bırakmıştı.

Özellikle Haziran ayında Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasındaki ilişkide yaşandığı iddia edilen kriz, magazin dünyasında uzun süre konuşuldu. Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Hande’nin dizideki cesur sahneleri, Sabancı ailesi tarafından “istenmeyen gelin” olarak değerlendirilmesine yol açmış ve çiftin yollarını ayırdığı öne sürümüştü. Ancak hem Hande Erçel hem de Hakan Sabancı, bu iddiaları yalanlamıştı.

Kulislerde konuşulanlar ve sosyal medyada dolaşan dedikodular, Ağustos sonunda Hande ve Barış Arduç'un ayrılığıyla birleşince, gündem iyice hareketlendi.

Kulislerde konuşulanlar ve sosyal medyada dolaşan dedikodular, Ağustos sonunda Hande ve Barış Arduç’un ayrılığıyla birleşince, gündem iyice hareketlendi.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Barış Arduç’a, Hande ve Hakan’ın ayrılığı soruldu. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili net bir cevap vermekten kaçınarak, “Herkesin kendi özel hayatı konuşmak yakışık almıyor” ifadelerini kullandı. Arduç’un bu temkinli yanıtı, magazin gündemine yerleşirken kendisi eşi Gupse Özay ve kızı Jan Asya ile tatilin keyfini çıkarmaya devam etti.

Barış Arduç'un Gel Konuşalım programındaki o açıklamasını şöyle bırakalım:

