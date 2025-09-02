Biz Resmen Şok! Kızılcık Şerbeti'nin Sevilen Karakteri Diziye Geri Dönüyor!
Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonuyla büyük sürprizlere hazırlanıyor. Çimen karakteri, seyircinin beklemediği bir anda geri dönecek! Yurt dışına gidişiyle diziden ayrılan Çimen, yeniden ekranda olacak. Dizinin yeni sezonunda Çimen’in geri dönecek olması şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı. Birsen Altuntaş ise detayları aktardı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterinin yurt dışına gitmesiyle vedalaştığı sahne beklenmedik bir ayrılık yaratmıştı.
Çimen’in geri gelişi dizide tansiyonu artıracak.
