Biz Resmen Şok! Kızılcık Şerbeti'nin Sevilen Karakteri Diziye Geri Dönüyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.09.2025 - 14:29

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonuyla büyük sürprizlere hazırlanıyor. Çimen karakteri, seyircinin beklemediği bir anda geri dönecek! Yurt dışına gidişiyle diziden ayrılan Çimen, yeniden ekranda olacak. Dizinin yeni sezonunda Çimen’in geri dönecek olması şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı. Birsen Altuntaş ise detayları aktardı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterinin yurt dışına gitmesiyle vedalaştığı sahne beklenmedik bir ayrılık yaratmıştı.

Ancak izleyiciyi heyecanlandıracak bir haber geldi: Çimen beklenmedik bir şekilde geri dönüyor. Dördüncü sezonun ilk bölümüyle birlikte kısa bir zaman atlaması yaşanacak ve beşinci bölümde Çimen yeniden sahnede olacak.

Çimen’in geri gelişi dizide tansiyonu artıracak.

Çimen’in yeniden kadroda yer alması Kızılcık Şerbeti’nin yeni dönemine enerji katacak. Hem karakter hem de oyuncu için heyecan dolu bir geri dönüş olarak görülüyor. Diziyi takip edenler, Çimen’in dönüş sahnesinin nasıl işleneceğini merakla bekliyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

