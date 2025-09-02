Teşkilat Yeni Sezonda Yeni Oyuncularla: Bir Ünlü Oyuncu Daha Kadroya Dahil Oldu
Aybüke Pusat’ın kadrodan ayrılmasıyla gündeme gelen Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş’ın ekipte kalıp kalmayacağı o dönemler için merak konusuydu. Sarıtaş diziye devam ederken, şimdilerde ise Teşkilat’ın yeni sezon hazırlıkları başladı. Kadroya yeni sezon için yeni isimler de katıldı. Birsen Altuntaş son gelişmeleri aktardı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Geçtiğimiz gün Korkut karakterine partner olarak Buçe Buse Kahraman’ın diziye geldiği açıklanmıştı.
Bahar karakterinin babası içinse Erkan Bektaş ile anlaşmaya varıldı.
