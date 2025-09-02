onedio
Teşkilat Yeni Sezonda Yeni Oyuncularla: Bir Ünlü Oyuncu Daha Kadroya Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
02.09.2025 - 09:52

Aybüke Pusat’ın kadrodan ayrılmasıyla gündeme gelen Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş’ın ekipte kalıp kalmayacağı o dönemler için merak konusuydu. Sarıtaş diziye devam ederken, şimdilerde ise Teşkilat’ın yeni sezon hazırlıkları başladı. Kadroya yeni sezon için yeni isimler de katıldı. Birsen Altuntaş son gelişmeleri aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Geçtiğimiz gün Korkut karakterine partner olarak Buçe Buse Kahraman’ın diziye geldiği açıklanmıştı.

Güzel oyuncu, Yalı Çapkını’nda parlayan yıldızıyla sektörün sevilen isimlerinden olmaya devam ediyor. Bahar karakterine hayat verecek olan Buçe Buse Kahraman şimdiden yeni dizide olmasıyla merak uyandırdı.

Bahar karakterinin babası içinse Erkan Bektaş ile anlaşmaya varıldı.

Usta oyuncu, Cevher Başkan rolüne hayat verecek. İstihbaratın gözde ismi olarak ekranda boy gösterecek.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
