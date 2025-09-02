Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile'de Dublör Kullanması Tepki Çekmişti: Dublör Mehmet Tan, İşten Çıkarıldığını Açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde dublör kullandığı sahne sosyal medyada gündem olmuş, Tatlıtuğ'un bu sahnede dublör kullanması tartışma yaratmıştı. Sahneyi sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Tan hiç beklenmedik bir açıklama yaptı. Mehmet Tan, yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını ve artık birlikte çalışmak istemediklerini söylediklerini açıkladı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un, Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Aile dizisi yayınlandığı dönem büyük beğeni toplamıştı.
O sahneyi merak edenler için şöyle bırakalım:
Kıvanç Tatlıtuğ videosunun viral olması ve dublör kullandığı sahnenin eleştirilmesinin ardından dublör Mehmet Tan, yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını açıkladı!
Yapım şirketi artık Mehmet Tan'la çalışmak istemediklerini dile getirmiş!
