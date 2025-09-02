onedio
article/comments
article/share
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile'de Dublör Kullanması Tepki Çekmişti: Dublör Mehmet Tan, İşten Çıkarıldığını Açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile'de Dublör Kullanması Tepki Çekmişti: Dublör Mehmet Tan, İşten Çıkarıldığını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.09.2025 - 08:45

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde dublör kullandığı sahne sosyal medyada gündem olmuş, Tatlıtuğ'un bu sahnede dublör kullanması tartışma yaratmıştı. Sahneyi sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Tan hiç beklenmedik bir açıklama yaptı. Mehmet Tan, yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını ve artık birlikte çalışmak istemediklerini söylediklerini açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un, Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Aile dizisi yayınlandığı dönem büyük beğeni toplamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un, Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Aile dizisi yayınlandığı dönem büyük beğeni toplamıştı.

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi en başında 30 bölüm olarak planlanmış ve bu sebeple 30. bölümde final yapmıştı. Ancak izleyiciler dizinin çok daha uzun sürmesi gerektiğini düşünüyordu.

Geçtiğimiz günlerde diziyi tekrar gündeme taşıyacak bir video viral oldu. Dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığı sahneyi Instagram hesabından paylaştı.

O sahneyi merak edenler için şöyle bırakalım:

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu sahnede dublör kullanması tartışma yarattı:

Kıvanç Tatlıtuğ videosunun viral olması ve dublör kullandığı sahnenin eleştirilmesinin ardından dublör Mehmet Tan, yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını açıkladı!

Yapım şirketi artık Mehmet Tan'la çalışmak istemediklerini dile getirmiş!

Yapım şirketi artık Mehmet Tan'la çalışmak istemediklerini dile getirmiş!

Mehmet Tan, yaptığı açıklamada oyuncu olma hayaliyle bu mesleği yaptığını ve dublörlerin kazancının düşük olduğunu, kimi zaman bir sahnede sakatlandığını dile getirdi. Artık dublör olmak istemiyorum diyen Mehmet Tan, günün birinde Tom Cruise gibi kendi dublörlüğünü yapmak istediğini açıkladı. Tan, açıklama yaptığı videoya şu notu düştü:

'Yıllardır Türkiye’de dublörlük yapıyorum, sayısız sahne, risk, sakatlık…

Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım video gündem oldu ve bu süreçten sonra çalıştığım şirket artık benimle çalışmak istemediğini söyledi.

Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi, özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'u... Bu tamamen benim hikâyem ve emeğimin görünmesiyle ilgiliydi.

Uzun süre bu işin içinde oldum; sahnelerimi, düşmelerimi ve emeklerimi paylaştım.

Artık dublörlük yapmak istemiyorum.'

