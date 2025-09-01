onedio
Eşi "Karpuzu Nehirde Yıkarken Öldü" Demiş: Müge Anlı'da 19 Yıllık Cinayet Çözüldü, Firari Sanık Ölü Bulundu!

01.09.2025 - 19:05

Yeni sezona başlayan Müge Anlı'da 19 yıllık Gökhan Atakan cinayeti çözüldü. Mühendis Gökhan Atakan'ın 19 yıl önce doktor eşi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yeliz Bacaksızoğlu ve Erdal Bektaş'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ancak Erdal Bektaş'ın duruşma sonrası kaçtığı ve ölü bulunduğu öğrenildi.

Mühendis Gökhan Atakan'ın ölümünün üzerinden tam 19 yıl geçmişken ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Ölümünün üstünden geçen 16 yılın ardından, o dönemki gelinlerinin başka biriyle yaptığı evliliğin boşanma aşamasında aile gerçeği öğreniyor. Eski gelinin son eşi, evlilikleri içinde kadının sarhoşken kendisine cinayeti itiraf ettiğini aileye açıklıyor. Aile, 16. yılında öğrendiği cinayetin ardından suçluların ceza alması için uğraşıyor ve üstüne geçen 3 yılın ardından Müge Anlı'ya başvuruyor.

Müge Anlı, neredeyse zaman aşımına uğrayacak Gökhan Atakan cinayetinin çözüldüğünü açıkladı.

Gökhan Atakan'la öldürüldüğü dönem evli olan Dr. Yeliz Bacaksızoğlu'nun, ilişkisi olduğu Dr. Erdal Bektaş ile cinayeti planladığı ancak Gökhan Atakan'ın ölümünü ailesine 'Karpuz doğrarken ayağı kaydı, nehre düşüp öldü.' diyerek açıkladığı öğrenildi. Müge Anlı, hem Yeliz Bacaksızoğlu'na hem de Dr. Erdal Bektaş'a ağırlaştırılmış müebbet verildiğini açıkladı.

Müge Anlı'nın açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:

Dr. Erdal Bektaş'ın, ceza aldığı duruşma sonrası kaçtığı öğrenilmişti.

48 gün süren aramanın ardından, Erdal Bektaş'ın cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. 22 Temmuz'da bulunan cansız bedenin, Erdal Bektaş'a ait olduğu belirlendi.

