Eşi "Karpuzu Nehirde Yıkarken Öldü" Demiş: Müge Anlı'da 19 Yıllık Cinayet Çözüldü, Firari Sanık Ölü Bulundu!
Yeni sezona başlayan Müge Anlı'da 19 yıllık Gökhan Atakan cinayeti çözüldü. Mühendis Gökhan Atakan'ın 19 yıl önce doktor eşi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yeliz Bacaksızoğlu ve Erdal Bektaş'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ancak Erdal Bektaş'ın duruşma sonrası kaçtığı ve ölü bulunduğu öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mühendis Gökhan Atakan'ın ölümünün üzerinden tam 19 yıl geçmişken ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı, neredeyse zaman aşımına uğrayacak Gökhan Atakan cinayetinin çözüldüğünü açıkladı.
Müge Anlı'nın açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:
Dr. Erdal Bektaş'ın, ceza aldığı duruşma sonrası kaçtığı öğrenilmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın