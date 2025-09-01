onedio
Gözlerimiz Yollarda Kalmıştı: Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Başlaması İzleyicileri Fena Coşturdu!

Gözlerimiz Yollarda Kalmıştı: Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Başlaması İzleyicileri Fena Coşturdu!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2025 - 16:53

Yeni sezon ateşi sonunda yandı! Yaz sezonunun sona erdiğinin bir kanıtı olarak, Eylül ayını Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla karşıladık. Sezonun açılışını yaptığımız programın bekleyeni de çoktu biliyorsunuz ki. Müge Anlı'yı ekranlarda gören izleyiciler, özlemin son bulmasıyla birlikte sevinçlerini X'te paylaştılar.

Yaz sezonu bu yıl çok sürmüş gibi gelse de sonunda bitti!

Yaz sezonu bu yıl çok sürmüş gibi gelse de sonunda bitti!

1 Eylül itibarıyla ekranlarda sevdiğimiz dizi ve programlara kavuşmaya başladık. Bugün, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Haziran ayında veda ettiği ekranlara döndü!

Müge Anlı'nın ekranlara ve uzun yıllardır izlemekten büyük keyif aldığımız programa dönmesi sevenlerini coşturdu.

Müge Anlı'nın ekranlara ve uzun yıllardır izlemekten büyük keyif aldığımız programa dönmesi sevenlerini coşturdu.
