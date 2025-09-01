Gözlerimiz Yollarda Kalmıştı: Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Başlaması İzleyicileri Fena Coşturdu!
Yeni sezon ateşi sonunda yandı! Yaz sezonunun sona erdiğinin bir kanıtı olarak, Eylül ayını Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla karşıladık. Sezonun açılışını yaptığımız programın bekleyeni de çoktu biliyorsunuz ki. Müge Anlı'yı ekranlarda gören izleyiciler, özlemin son bulmasıyla birlikte sevinçlerini X'te paylaştılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz sezonu bu yıl çok sürmüş gibi gelse de sonunda bitti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı'nın ekranlara ve uzun yıllardır izlemekten büyük keyif aldığımız programa dönmesi sevenlerini coşturdu.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın