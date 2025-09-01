RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekranı Karartılan Tele1'deki Yayınlara Sert Tepki Gösterdi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ekranı karartılan Tele1'e dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şahin, Tele1'in ihlal dışı yayınlarına tepkisini dile getirdi ve 'Meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız. ' dedi.
Ebubekir Şahin, sözlerini 'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir. ' ifadeleriyle sonlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'in karartılması hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın