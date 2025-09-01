onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekranı Karartılan Tele1'deki Yayınlara Sert Tepki Gösterdi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekranı Karartılan Tele1'deki Yayınlara Sert Tepki Gösterdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.09.2025 - 10:16

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ekranı karartılan Tele1'e dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.  Şahin, Tele1'in ihlal dışı yayınlarına tepkisini dile getirdi ve 'Meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız. ' dedi. 

Ebubekir Şahin, sözlerini 'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir. ' ifadeleriyle sonlandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'in karartılması hakkında konuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'in karartılması hakkında konuştu.

X platformundan paylaşım yapan Şahin, şu ifadelere yer verdi:

'Meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız. Birileri ekranlarda ve klavye başında, bizi itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geliyor ve yargısız infaz yapmaya çalışıyor.

Yayıncı kuruluşların hangi yasal ve etik çerçevede yayın yapacakları bellidir. Tele1 Televizyonu’na da ısrarlı yapıcı uyarılarımıza rağmen 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.' hükmünün ihlali dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulanmıştır. '

Şahin, RTÜK'ü hedef alanlara da seslendi;

'Sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK’ü hedef alanlara sormak lazım: Sizler için ilgili cezaya konu olan; “15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi.”, “Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır.”, “Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hâl ilan edip Cumhuriyet'i imha etti.”, “Bu iktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi.” sözleri basın ve düşünce hürriyeti midir? Sorumlu yayıncılık mıdır? Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir? Darbe yapmaya kalkışan hain bir terör örgütüne arka çıkmamak mıdır?'

Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile “Ben 15 Temmuz’da kutlanacak bir an görmüyorum.” cümlesini kuranlara tek bir eleştiri getiremeyenlerin bugün yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK’ü hedef almalarını gayet iyi anlıyoruz. Çünkü konu basın özgürlüğü, ifade hürriyeti, gazetecilik, eleştiri hakkı değil. Konu, “Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun.” mantığıdır. Memleket meselelerini dahi iktidarda hangi partinin olduğuna göre yorumlayanların, yasaları uygulayan Üst Kurulumuza yönelik yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir.'

RTÜK'ün görevini her daim yapmaya devam edeceğini belirten Şahin, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı;

'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Ebubekir Şahin'in paylaşımı;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın