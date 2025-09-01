RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekranı Karartılan Tele1'deki Yayınlara Sert Tepki Gösterdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ekranı karartılan Tele1'e dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şahin, Tele1'in ihlal dışı yayınlarına tepkisini dile getirdi ve 'Meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız. ' dedi.

Ebubekir Şahin, sözlerini 'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir. ' ifadeleriyle sonlandırdı.