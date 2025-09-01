onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mert Ramazan Demir IMDb Starmetre’de 1726. Sıradan Zirveye Yükseldi!

Mert Ramazan Demir IMDb Starmetre’de 1726. Sıradan Zirveye Yükseldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.09.2025 - 12:47

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir yakaladığı popülerliği koruyor. Genç yıldız Yalı Çapkını’ndaki başrol karakteriyle adını hafızalarımıza kazımış, geniş bir hayran kitlesi yakalamıştı. Şimdiyse yeni projelerle devam eden ismin yıldızı parlamaya devam ediyor. IMDb Starmetre verileri de durumu kanıtlar nitelikte! Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalı Çapkını’ndan sonra ünlü ismin hangi projede yer alacağı merak konusuydu.

Yalı Çapkını’ndan sonra ünlü ismin hangi projede yer alacağı merak konusuydu.

Ana akımın aksine kendisini dijital projelerde gördük. Miray Daner’le Bize Bir Şey Olmaz adlı dijital platform dizisinin çekimlerinde olan oyuncunun geçtiğimiz haftalarda da Metruk Adam adlı filmi yayınlandı.

Metruk Adam’ın yayınlanmasıyla birlikte Mert Ramazan Demir adeta yükselişe geçti.

Metruk Adam’ın yayınlanmasıyla birlikte Mert Ramazan Demir adeta yükselişe geçti.

Bugün ise IMDb Starmetre’de 1725 sıra birden ilerleyerek adını listenin birinciliğine yazdırdı. Son dönemlerin sevilen oyuncularından olan Mert Ramazan Demir’den bakalım yeni bir televizyon dizisi gelecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın