Mert Ramazan Demir IMDb Starmetre’de 1726. Sıradan Zirveye Yükseldi!
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir yakaladığı popülerliği koruyor. Genç yıldız Yalı Çapkını’ndaki başrol karakteriyle adını hafızalarımıza kazımış, geniş bir hayran kitlesi yakalamıştı. Şimdiyse yeni projelerle devam eden ismin yıldızı parlamaya devam ediyor. IMDb Starmetre verileri de durumu kanıtlar nitelikte! Gelin detaylara geçelim…
Yalı Çapkını’ndan sonra ünlü ismin hangi projede yer alacağı merak konusuydu.
Metruk Adam’ın yayınlanmasıyla birlikte Mert Ramazan Demir adeta yükselişe geçti.
