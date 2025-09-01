Geri Dönüyor! Netflix’in Yeni Dizisi Tutku Oyunları’nda Melis Sezen’le Başrolü Paylaşacak İsim Belli Oldu
Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, senaryosunu Tuğba Doğan’ın yazdığı Tutku Oyunları adlı proje Netflix’te yayına hazırlanıyor. Dizinin yapımı PD Yapım’a ait. Ressam Funda ile mimar eşi İlker ve dadı Nazlı’nın hikayesini izleyeceğimiz Tutku Oyunları için cast seçimleri devam ediyor. Birsen Altuntaş da başrol İlker’e hayat verecek oyuncuyu açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Dizide ilk olarak Melis Sezen’in yer alacağı netleşmişti.
İlker ise uzun zamandır izlemeye hasret kaldığımız Ozan Dolunay olacak!
