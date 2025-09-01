onedio
Geri Dönüyor! Netflix’in Yeni Dizisi Tutku Oyunları’nda Melis Sezen’le Başrolü Paylaşacak İsim Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.09.2025 - 11:39

Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, senaryosunu Tuğba Doğan’ın yazdığı Tutku Oyunları adlı proje Netflix’te yayına hazırlanıyor. Dizinin yapımı PD Yapım’a ait. Ressam Funda ile mimar eşi İlker ve dadı Nazlı’nın hikayesini izleyeceğimiz Tutku Oyunları için cast seçimleri devam ediyor. Birsen Altuntaş da başrol İlker’e hayat verecek oyuncuyu açıkladı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Dizide ilk olarak Melis Sezen’in yer alacağı netleşmişti.

Dadı Nazlı’ya hayat verecek olan Melis Sezen, Funda ve İlker çiftinin kabusu olacak. Kendisini en son Deha dizisinde izlemiştik. Aras Bulut İynemli ile olan partneliği de başarılı oyunculuğu da epey beğenilmişti.

İlker ise uzun zamandır izlemeye hasret kaldığımız Ozan Dolunay olacak!

Funda karakterine kimin hayat vereceği ise hala merak konusu. Çiftin evlerine dadı olarak gelen Nazlı, kısa sürede bu dünyalarını altüst eden olayların merkezinde olacak. Dizinin hikayesi, aile içi dengelerin kırılgan yapısını ve sırların ortaya çıkışını gerilim dolu bir dille ele alacak. 

Tutku Oyunları kadrosu ve konusuyla şimdiden sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya aday görünüyor. Detayları aktarıyor olacağız!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
