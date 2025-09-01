Geri Dönüyor! Netflix’in Yeni Dizisi Tutku Oyunları’nda Melis Sezen’le Başrolü Paylaşacak İsim Belli Oldu

Funda karakterine kimin hayat vereceği ise hala merak konusu. Çiftin evlerine dadı olarak gelen Nazlı, kısa sürede bu dünyalarını altüst eden olayların merkezinde olacak. Dizinin hikayesi, aile içi dengelerin kırılgan yapısını ve sırların ortaya çıkışını gerilim dolu bir dille ele alacak.

Tutku Oyunları kadrosu ve konusuyla şimdiden sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya aday görünüyor. Detayları aktarıyor olacağız!