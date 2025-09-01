onedio
Uğur Aslan Sahtekarlar Dizisine Dahil Oldu: Yine Eşi Sema Ergenekon'un Dizisinde Oynaması Tartışma Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.09.2025 - 08:58

Yeni sezon projelerinden Sahtekarlar için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolü paylaşacağı dizinin kadrosu için bomba isimlerle görüşmeler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Yüsra Geyik’in kadroya dahil olduğu açıklanmıştı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, Uğur Aslan’ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Ancak bu durum tepkilerin de odağı oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’i bir araya getirecek olan dizi NOW’da yayınlanacak.

Yayın günü net olmamakla birlikte pazar günleri ekrana geleceği yönünde iddialar var. Dizinin senaryosunu ise Yargı’daki başarısından hatırlayacağınız Sema Ergenekon yazıyor.

Sektörün popüler oyuncularından Uğur Aslan’ın eşi Sema Ergenekon’un yazdığı dizide yer alması ise sosyal medyada tepki çekti.

Yargı’da da Uğur Aslan yer alıyordu, Sahipsizler’de de yer alacak. Diziseverler duruma dair, “Eşinin her dizisinde oynama şartı mı var?” şeklinde yorumlarını dile getirdi.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
