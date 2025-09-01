Uğur Aslan Sahtekarlar Dizisine Dahil Oldu: Yine Eşi Sema Ergenekon'un Dizisinde Oynaması Tartışma Yarattı
Yeni sezon projelerinden Sahtekarlar için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolü paylaşacağı dizinin kadrosu için bomba isimlerle görüşmeler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Yüsra Geyik’in kadroya dahil olduğu açıklanmıştı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, Uğur Aslan’ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Ancak bu durum tepkilerin de odağı oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’i bir araya getirecek olan dizi NOW’da yayınlanacak.
Sektörün popüler oyuncularından Uğur Aslan’ın eşi Sema Ergenekon’un yazdığı dizide yer alması ise sosyal medyada tepki çekti.
