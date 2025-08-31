Boran Ölmedi mi? Uzak Şehir'in Yeni Sezonundan Gelen Tanıtım Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
İlk sezonu büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir'in ikinci sezon çekimleri başladı. Kanal D'nin fenomen dizisi pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin başlayan çekimlerinin ardından bir beklediğimiz an daha gerçekleşti. Uzak Şehir 2. sezon (29. bölüm) 1. tanıtımı yayınlandı! Boran'a mezarı başında aşklarını itiraf edecek Alya ve Cihan, bir kadının mezarın kocasına ait olduğunu iddia etmesiyle darmadağın oldular. Tek kafası karışan elbette onlar değildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Uzak Şehir'de ikinci sezon ateşi yandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merakla beklediğimiz Uzak Şehir'in 2. sezon (29. bölüm) 1. tanıtımı yayınlandı.
Biliyorsunuz bir izleyici, henüz tanıtım yayınlanmadan Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu'nu Midyat'ta görmüştü.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Sizce Boran yaşıyor mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın