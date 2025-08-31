onedio
Boran Ölmedi mi? Uzak Şehir'in Yeni Sezonundan Gelen Tanıtım Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2025 - 20:16

İlk sezonu büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir'in ikinci sezon çekimleri başladı. Kanal D'nin fenomen dizisi pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin başlayan çekimlerinin ardından bir beklediğimiz an daha gerçekleşti. Uzak Şehir 2. sezon (29. bölüm) 1. tanıtımı yayınlandı! Boran'a mezarı başında aşklarını itiraf edecek Alya ve Cihan, bir kadının mezarın kocasına ait olduğunu iddia etmesiyle darmadağın oldular. Tek kafası karışan elbette onlar değildi!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Uzak Şehir'de ikinci sezon ateşi yandı!

İlk sezon finalinde Mine'nin konağa gelmesinin ardından tehdit edilen Alya, oğlu Deniz'i alarak Kanada yollarına düşmüştü. Ancak Cihan, sonunda bir şey yaparak harekete geçti ve Alya'yı kollarına alarak sevdiğini itiraf etti! Tüm sezon boyu beklenen öpücük de burada geldi!

Merakla beklediğimiz Uzak Şehir'in 2. sezon (29. bölüm) 1. tanıtımı yayınlandı.

Biliyorsunuz bir izleyici, henüz tanıtım yayınlanmadan Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu'nu Midyat'ta görmüştü.

twitter.com

Tanıtımın ardından da 'Uzak Şehir Boran yaşıyor mu?' sorusu ortalığı ayağa kaldırdı. Boran ölmedi mi diye merak eden CihAl'ciler şimdiden paniğe kapıldı.

Sizce Boran yaşıyor mu?

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
