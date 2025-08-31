Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Her konuda mutlaka diyeceği olan goygoy ahalisinin televizyon dünyasıyla ilgili söyleyecekleri de bitmiyor elbet. Hemen her dizi ve programla ilgili bir çift sözü olan kullanıcılar, bu hafta da yine kahkaha tufanı yarattı. Gelin, televizyon dünyasıyla ilgili neler bizi güldürmüş birlikte bakalım.
Bol kahkahalar 🚀
Mimar Selim Bey globale açılmış.
Bu tweetten sonra dizinin adından "ha" çıkarıldı.
Fotoğraflara filtre ve photoshop yaptıktan sonra okul dönemi herkes:
Arka fonda o müzik çalıyor.
Her daim haklı kraliçe
Aramızda gerçekten üzülenler var, öyle yapmayın :(
Diziyi 36. kez izledikten sonra bizdir:
Haklı bir konuya parmak basılmış.
Yaşayan bilir.
Normal ki?
Bu kadar olur!
Erol bu konunun öncüsüdür.
"İntikam soğuk yenen bir yemektir" diye boşuna dememişler.
Herkesin aynı şeyleri yaşaması ne garip!
YKS sonuçları açıklandığında timeline:
Bitik olmayan arkadaşımız yok ki?
Bana da öyle geliyor.
Yarın biz:
Haftaya görüşmek üzere!
