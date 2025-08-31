onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
31.08.2025 - 19:28

Her konuda mutlaka diyeceği olan goygoy ahalisinin televizyon dünyasıyla ilgili söyleyecekleri de bitmiyor elbet. Hemen her dizi ve programla ilgili bir çift sözü olan kullanıcılar, bu hafta da yine kahkaha tufanı yarattı. Gelin, televizyon dünyasıyla ilgili neler bizi güldürmüş birlikte bakalım.

Bol kahkahalar 🚀

Mimar Selim Bey globale açılmış.

Mimar Selim Bey globale açılmış.
twitter.com

Bu tweetten sonra dizinin adından "ha" çıkarıldı.

Bu tweetten sonra dizinin adından "ha" çıkarıldı.
twitter.com

Fotoğraflara filtre ve photoshop yaptıktan sonra okul dönemi herkes:

Fotoğraflara filtre ve photoshop yaptıktan sonra okul dönemi herkes:
twitter.com

Arka fonda o müzik çalıyor.

Arka fonda o müzik çalıyor.
twitter.com

Her daim haklı kraliçe

Her daim haklı kraliçe
twitter.com
Aramızda gerçekten üzülenler var, öyle yapmayın :(

Diziyi 36. kez izledikten sonra bizdir:

Diziyi 36. kez izledikten sonra bizdir:
twitter.com

Haklı bir konuya parmak basılmış.

Haklı bir konuya parmak basılmış.
twitter.com

Yaşayan bilir.

Normal ki?

Normal ki?
twitter.com
Bu kadar olur!

Erol bu konunun öncüsüdür.

Erol bu konunun öncüsüdür.
twitter.com

"İntikam soğuk yenen bir yemektir" diye boşuna dememişler.

Herkesin aynı şeyleri yaşaması ne garip!

Herkesin aynı şeyleri yaşaması ne garip!
twitter.com

YKS sonuçları açıklandığında timeline:

Bitik olmayan arkadaşımız yok ki?

Bana da öyle geliyor.

Bana da öyle geliyor.
twitter.com

Yarın biz:

Yarın biz:
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
