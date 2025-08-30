Yeni Sezonun Aralarındaki Yaş Farkıyla Tartışma Yaratan Partnerleri
Televizyonda yeni yayın döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Fakat bu defa gündem olan dizilerin konusu değil, bazı dizilerin başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı. Öyle ki baba-kız veya abi-kardeş rolünü canlandırması beklenen isimlerin partner olması kısa sürede sosyal medyayı ikiye ayırdı. Yaş farklarıyla gündem olan partnerleri sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Simay Barlas ve Onur Tuna
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu
Lizge Cömert ve Kerem Bürsin
Cemre Baysel ve Murat Yıldırım
Alina Boz ve İbrahim Çelikkol
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın