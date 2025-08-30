onedio
Yeni Sezonun Aralarındaki Yaş Farkıyla Tartışma Yaratan Partnerleri

Esra Demirci
30.08.2025 - 23:19

Televizyonda yeni yayın döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Fakat bu defa gündem olan dizilerin konusu değil, bazı dizilerin başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı. Öyle ki baba-kız veya abi-kardeş rolünü canlandırması beklenen isimlerin partner olması kısa sürede sosyal medyayı ikiye ayırdı. Yaş farklarıyla gündem olan partnerleri sizler için derledik.

Simay Barlas ve Onur Tuna

Yeni sezonun iddialı işlerinden Aynadaki Yabancı dizisinin partnerleri Onur Tuna ve Simay Barlas oldu. 40 yaşındaki Onur Tuna'nın 26 yaşındaki Simay Barlas'la partner olmasına haliyle epey tepki geldi.

Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu

A.B.İ. dizisiyle ekranlara geri dönen Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı büyük merak yaratıyordu. 51 yaşındaki aktörün dizideki partnerinin 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu olması sosyal medyada yankı uyandırdı. İkilinin arasındaki yaş farkı tam 24!

Lizge Cömert ve Kerem Bürsin

Çarpıntı dizisinde Lizge Cömert ve Kerem Bürsin partnerliği ilk duyurulduğu günden beri dilimizden düşmüyor. 28 yaşındaki Kerem Bürsin'in henüz 23 yaşındaki Lizge Cömert'le dizide aşk yaşayacak bir çifti oynaması hala gündemde.

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım

Yeni sezonun aralarındaki yaş farkıyla gündem olan bir diğer partnerliği ise Murat Yıldırım ve Cemre Baysel oldu. Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana geri dönen 46 yaşındaki Murat Yıldırım'ın partneri 26 yaşındaki Cemre Baysel oldu.

Alina Boz ve İbrahim Çelikkol

Yeni sezona bir NOW dizisiyle geri dönen Alina Boz'un kiminle partner olacağı merak ediliyordu. O isim İbrahim Çelikkol oldu. İbrahim Çelikkol 43, partneri Alina Boz ise yalnızca 27 yaşında!

