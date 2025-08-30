onedio
Uzak Şehir'in Başrolleri Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Bölüm Başı Ücreti İfşa Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.08.2025 - 23:00

Geçtiğimiz sezonun en iddialı işlerinden Uzak Şehir'in 2. sezon hazırlıkları başladı. İstanbul'da başlayan yeni sezon çekimleri devam ederken Gazete Magazin, başroller Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın bölüm başı alacağı ücreti ifşa etti.

KAYNAK: Gazete Magazin

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, sezona damga vuran işlerin başında yer alıyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı dizi yoğun beğeni aldığı için son 5 yılın reyting rekorunu elde etti. 2. sezon onayını daha ilk haftalarda kapan Uzak Şehir, şimdilerde İstanbul'da çekimlere başlarken önümüzdeki günlerde çekimler Mardin'e taşınacak. 

Uzak Şehir'e dair tüm gelişmeler seyirci tarafından merak edilirken Gazete Magazin, başroller hakkında bomba bir haber yayınladı.

Gazete Magazin, Uzak Şehir'in başrolleri Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yeni sezonda alacağı ücreti açıkladı.

Gazete Magazin'in haberine göre Alya ve Cihan karakterlerine hayat veren Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, Uzak Şehir'in 2. sezonunda bölüm başı 1.5 milyon TL kazanacak. Peki siz bu ücreti nasıl buldunuz?

