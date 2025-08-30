onedio
Kadir Ezildi, "Evliliğin Proje mi?" Sorusuna Sert Yanıt Verdi

Kadir Ezildi, "Evliliğin Proje mi?" Sorusuna Sert Yanıt Verdi

30.08.2025 - 20:24

Çiçeği burnunda evliler Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi, Nur Viral'in YouTube kanalına konuk oldular. Burada evlilikleri hakkında konuşan ikili, ayrıca 'proje evlilik' iddialarına da yanıt verdi. Kadir Ezildi, Viral'in 'Evliliğiniz proje mi?' sorusuna verdiği yanıtla viral oldu.

KAYNAK: Nur Viral/ YouTube

Buradan izleyebilirsiniz:

Sunucu Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi, Nur Viral'in YouTube kanalına konuk oldu.

Sunucu Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi, Nur Viral'in YouTube kanalına konuk oldu.

İsteme, nişan, kına, düğün derken Kadir Ezildi'nin takipçileri, çiftin tüm özel anlarına neredeyse dakika dakika şahit oldu. Kutlamaların ardından bir de balayı paylaşımlarıyla gündem olan Ezildi çiftinin evliliği haliyle dilimizden düşmedi.

Nur Viral'in programında hayatlarına dair merak edilenleri yanıtlayan Ezildi çifti, özellikle evliliklerinin proje olduğu iddialarına sert çıktı.

Kadir Ezildi, Viral'in 'Evliliğinize proje diyorlar, doğru mu?' sorusuna 'Allah onlara akıl fikir versin. Müteahhit miyim ben?' yanıtını verdi.

