Kadir Ezildi, "Evliliğin Proje mi?" Sorusuna Sert Yanıt Verdi
Çiçeği burnunda evliler Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi, Nur Viral'in YouTube kanalına konuk oldular. Burada evlilikleri hakkında konuşan ikili, ayrıca 'proje evlilik' iddialarına da yanıt verdi. Kadir Ezildi, Viral'in 'Evliliğiniz proje mi?' sorusuna verdiği yanıtla viral oldu.
KAYNAK: Nur Viral/ YouTube
Sunucu Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi, Nur Viral'in YouTube kanalına konuk oldu.
