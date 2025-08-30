onedio
O Karakter Ölmüş: Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, Yeni Sezondan Bomba Spoiler Paylaştı

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.08.2025 - 22:17

Bahar dizisinde Umay ve Parla karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp'tan bomba paylaşım geldi. Yeni sezon çekimlerinden paylaşım yapan ikili, diziden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur karakterinin cenazesini paylaştı.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, 3. sezonuyla geri dönüyor.

Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizide Timur'u canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, diziye veda etme kararı almıştı. Sezon finalinde Timur'un bindiği uçağın düştüğüne dair bir senaryo yazılsa da Timur'un akıbeti belli olmamıştı.

3. sezon çekimleri başlayan dizide Umay ve Parla karakterlerine hayat veren Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp, Timur'un cenaze sahnesinden paylaşım yaparak bomba spoilerı verdi.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
