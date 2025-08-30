TRT 1'in "Taşacak Bu Deniz" Dizisine Deniz Baysal'ın Karakterinin Kocası Geliyor
TRT 1 ekranlarının yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz için geri sayım başladı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde yer aldığı dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Sete çıkmaya hazırlanan iddialı dizinin kadrosu oluşmaya devam ederken diziye Deniz Baysal'ın eşini canlandıracak bir oyuncu dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT1’in merakla beklenen dizisi “Taşacak Bu Deniz”, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dizide Adil Koçari’nin (Ulaş Tuna Astepe) en büyük rakibi Şeref karakteri için uzun süredir aranan isim nihayet belli oldu.
