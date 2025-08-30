onedio
article/comments
TRT 1'in "Taşacak Bu Deniz" Dizisine Deniz Baysal'ın Karakterinin Kocası Geliyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci
30.08.2025 - 19:05

TRT 1 ekranlarının yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz için geri sayım başladı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde yer aldığı dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Sete çıkmaya hazırlanan iddialı dizinin kadrosu oluşmaya devam ederken diziye Deniz Baysal'ın eşini canlandıracak bir oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT1’in merakla beklenen dizisi “Taşacak Bu Deniz”, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Bugün gerçekleştirilen okuma provasıyla ilk adımlarını atan proje, pazartesi günü İstanbul’da çekimlere başlayacak ve ardından Trabzon’da devam edecek.

Dizide Adil Koçari’nin (Ulaş Tuna Astepe) en büyük rakibi Şeref karakteri için uzun süredir aranan isim nihayet belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu zorlu rolü Aytek Şayan canlandıracak. Şeref karakteri, Esme Furtuna’nın (Deniz Baysal) hapisteki eşi olarak ekrana gelecek.

