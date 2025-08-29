Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'nın Akıbetini Merak Eden Seyirciye Senaristten Yanıt Geldi
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu yaklaşırken seyircinin aklı hala 3. sezona damga vuran Mustafa'da! Annesi Pembe'nin ölümü üzerine deliren Mustafa, sezon finalinde annesinin katillerini öğrenip resmen katliam yapmıştı. Mustafa'nın 4. sezondaki akıbeti merak edilirken Şerbo senaristi Zeynep Gür, sessizliğini bozdu.
Cuma akşamlarının tartışmasız galibi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla ekranlara geri dönüyor.
Kızılcık Şerbeti'nin afiş çekimlerinde yer alan Mustafa karakteri hakkında "En çok Emrah Altıntoprak'ı (Mustafa) merak ediyorum" yazan seyirciye cevap geldi.
