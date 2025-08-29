onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'nın Akıbetini Merak Eden Seyirciye Senaristten Yanıt Geldi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.08.2025 - 15:06

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu yaklaşırken seyircinin aklı hala 3. sezona damga vuran Mustafa'da! Annesi Pembe'nin ölümü üzerine deliren Mustafa, sezon finalinde annesinin katillerini öğrenip resmen katliam yapmıştı. Mustafa'nın 4. sezondaki akıbeti merak edilirken Şerbo senaristi Zeynep Gür, sessizliğini bozdu.

Cuma akşamlarının tartışmasız galibi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

3. sezon Şerbo seyircisi için her açıdan unutulmaz oldu. Özellikle başrollerden Pembe karakterinin ani ölümü izleyiciyi derinden etkilerken annesine bağlılığıyla bilinen Mustafa'nın giderek delirmesi ve sezon finalinde cinnet geçirerek katliam yaratması şoke etmişti.

Emrah Altıntoprak'ın canlandırdığı Mustafa karakterinin 4. sezonda neler yaşayacağı en merak edilenlerden olurken bu konuda sosyal medya paylaşımı yapan bir seyirciye senarist Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin afiş çekimlerinde yer alan Mustafa karakteri hakkında "En çok Emrah Altıntoprak'ı (Mustafa) merak ediyorum" yazan seyirciye cevap geldi.

Zeynep Gür, seyirciye 'Ben de hiç bilmiyorum ki 😂' cevabını verdi. Bakalım Mustafa karakteri yeni sezonda neler yaşayacak? Şimdiden heyecanlandık!

