onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gidenlerin Sayısı 3'e Çıktı! Sahipsizler Dizisinde Sürpriz Ayrılık

Gidenlerin Sayısı 3'e Çıktı! Sahipsizler Dizisinde Sürpriz Ayrılık

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.08.2025 - 12:11

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin çekimleri başladı. Yeni sezona doğru kadrosundan 2 oyuncunun ayrıldığı bilinirken bu sayı 3'e çıktı. Dizinin sevilen oyuncusu kadrodan ayrıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV’de ikinci sezon hazırlıkları başlayan, OGM Pictures imzalı “Sahipsizler” dizisinde ayrılıklar devam ediyor.

Star TV’de ikinci sezon hazırlıkları başlayan, OGM Pictures imzalı “Sahipsizler” dizisinde ayrılıklar devam ediyor.

Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği yapımda geçtiğimiz sezon finalinde Cevdet karakteriyle izleyici karşısına çıkan Reha Özcan ekibe veda etmişti. Yeni sezon başında ise Fırat rolündeki Ali Öner projeden ayrılarak OGM’nin Trabzon’da çekilen bir diğer dizisi Taşacak Bu Deniz'e transfer olmuştu.

Ancak ayrılıklarla sınırlı kalmayan kadro değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. Birsen Altuntaş, diziye sonradan dahil olan bir ismin 2. sezonda yer almayacağını açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre dizinin Meryem’i Yaren Yapıcı, hikâyesinin tamamlanmasıyla birlikte projeden ayrıldı.

Altuntaş'ın haberine göre dizinin Meryem’i Yaren Yapıcı, hikâyesinin tamamlanmasıyla birlikte projeden ayrıldı.

Yeni sezonun, herhangi bir değişiklik olmazsa, 10 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelmesi planlanıyor. Bakalım Sahipsizler'in yeni sezonunda neler olacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın