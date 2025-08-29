Gidenlerin Sayısı 3'e Çıktı! Sahipsizler Dizisinde Sürpriz Ayrılık
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin çekimleri başladı. Yeni sezona doğru kadrosundan 2 oyuncunun ayrıldığı bilinirken bu sayı 3'e çıktı. Dizinin sevilen oyuncusu kadrodan ayrıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Star TV’de ikinci sezon hazırlıkları başlayan, OGM Pictures imzalı “Sahipsizler” dizisinde ayrılıklar devam ediyor.
Altuntaş'ın haberine göre dizinin Meryem’i Yaren Yapıcı, hikâyesinin tamamlanmasıyla birlikte projeden ayrıldı.
