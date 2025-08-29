onedio
Demediğini Bırakmadı! MasterChef'te İrem ve Cansu Arasında Büyük Kavga Çıktı

Demediğini Bırakmadı! MasterChef'te İrem ve Cansu Arasında Büyük Kavga Çıktı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.08.2025 - 10:22

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde İrem ve Cansu arasında kavga çıktı. Fiji mutfağından 'Kokoda' yemeği üzerine çıkan tartışmada Cansu, İrem'in takımı sabote ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Bunun üzerine İrem'in adeta çıldırması ve tartışmanın hararetlenmesiyle şefler araya girdi.

MasterChef'in son bölümünde takım oyununda tansiyon yükseldi.

MasterChef’in son bölümünde takım oyununda tansiyon yükseldi.

Fiji mutfağına ait “Kokoda” yemeği sırasında yaşanan anlaşmazlık, Cansu ile İrem’i karşı karşıya getirdi.

Yemek sırasında söz alan Cansu, takım arkadaşı İrem’in tarifi bilerek yanlış yaptığını öne sürdü. Cansu, oldukça sert ifadeler kullandı:

“Bence biz sabote edildik şef. Hiç iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar net bir yemeğin yanlış yapılması bana mantıklı gelmiyor. İçimizde asgari düzeyde bile saygı olmalı ama bizimle resmen akıl oyunu oynandı. Çok sinirliyim.”

Cansu ayrıca, İrem’in ocağı kasıtlı olarak uzun süre meşgul ettiğini ve ekibi zor duruma düşürdüğünü iddia etti.

Cansu'nun sözleri üzerine İrem adeta deliye döndü.

Cansu'nun sözleri üzerine İrem adeta deliye döndü.

İddiaların ardından gözyaşlarını tutamayan İrem daha önce yemeği bilmediğini söylediğini hatırlattı ve Cansu’nun ithamlarının haksız olduğunu savundu:

“Ben bu yemeği bilmiyorum dedim. Notlar alındı, konuşuldu ama ben anlamadım. Beni sabote etmekle suçlamak kariyerimi lekelemek demektir. Ben buraya kazanmak için geldim, böyle bir şey yapmam. Bu terbiyesizliktir.”

Tartışma uzayınca şefler devreye girdi. Cansu’dan özür dilemesi istendi ancak o, “Ben özrü kabul etmiyorum” diyerek geri adım atmadı. Şefler, Cansu’nun sözlerinin sert olduğunu ancak hakaret içermediğini belirtirken, İrem’e de öfkesini kontrol etmesi gerektiği hatırlatıldı.

İrem'in diğer yarışmacılara sarf ettiği "Ben sizin gibi boş muyum!" ifadesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kavgaya gelen tepkilerden bazılarını buraya bırakıyoruz:

Kavgaya gelen tepkilerden bazılarını buraya bırakıyoruz:
