Demediğini Bırakmadı! MasterChef'te İrem ve Cansu Arasında Büyük Kavga Çıktı

Fiji mutfağına ait “Kokoda” yemeği sırasında yaşanan anlaşmazlık, Cansu ile İrem’i karşı karşıya getirdi.

Yemek sırasında söz alan Cansu, takım arkadaşı İrem’in tarifi bilerek yanlış yaptığını öne sürdü. Cansu, oldukça sert ifadeler kullandı:

“Bence biz sabote edildik şef. Hiç iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar net bir yemeğin yanlış yapılması bana mantıklı gelmiyor. İçimizde asgari düzeyde bile saygı olmalı ama bizimle resmen akıl oyunu oynandı. Çok sinirliyim.”

Cansu ayrıca, İrem’in ocağı kasıtlı olarak uzun süre meşgul ettiğini ve ekibi zor duruma düşürdüğünü iddia etti.