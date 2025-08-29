Demediğini Bırakmadı! MasterChef'te İrem ve Cansu Arasında Büyük Kavga Çıktı
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde İrem ve Cansu arasında kavga çıktı. Fiji mutfağından 'Kokoda' yemeği üzerine çıkan tartışmada Cansu, İrem'in takımı sabote ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Bunun üzerine İrem'in adeta çıldırması ve tartışmanın hararetlenmesiyle şefler araya girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef’in son bölümünde takım oyununda tansiyon yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cansu'nun sözleri üzerine İrem adeta deliye döndü.
İrem'in diğer yarışmacılara sarf ettiği "Ben sizin gibi boş muyum!" ifadesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kavgaya gelen tepkilerden bazılarını buraya bırakıyoruz:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın