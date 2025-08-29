onedio
Ölen Kalan Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Afişinde Yer Alacak Karakterler İfşa Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci
29.08.2025 - 09:57

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadrosu ve senaryosunda değişikliklere gidilen Şerbo'nun afiş çekimi merak edilirken Birsen Altuntaş, tam 14 karakterin afişte yer alacağını açıkladı. Afiş çekimlerinde yer alan karakterlerin listesi sosyal medyada ifşa oldu.

Gözümüzün bebeği, cuma akşamlarının tartışmasız galibi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon çekimleri başladı.

Sezon finalinde Mustafa'nın kaos yarattığı Şerbo'da seyircinin en merak ettiği olay hangi karakterlerin ölüp hangilerinin yeni sezonda devam edeceğiydi. Işıl ve Fatih'in vurulduğu, Mustafa ve Apo'nun ise ölümle burun buruna geldiği sezon finali büyük heyecan yaratmış, eylül ayını beklemek resmen zulüm olmuştu.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ciddi ayrılıklar yaşansa da sezon finalindeki son sahnede neler olduğuna dair net bir açıklama gelmemişti. Kimin ölüp kimin kaldığını ise yeni sezon afişinde öğrendik.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afiş çekimleri devam ederken Birsen Altuntaş, tam 14 karakterin afişte yer alacağını açıkladı.

Altuntaş'ın açıklamasının ardından afiş çekimlerinden fotoğraflar ifşa olmaya başladı. Bunlardan biri de afişte yer alacak karakterlerin yazılı olduğu liste!

Listeye baktığımızda 12 karakterin afişte yer alacağını görürken Apo, Mustafa, Işıl ve Fatih'in afişte bulunmasıyla sezon finalinde kimsenin ölmediğini de öğrenmiş olduk.

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
