Ölen Kalan Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Afişinde Yer Alacak Karakterler İfşa Oldu

Sezon finalinde Mustafa'nın kaos yarattığı Şerbo'da seyircinin en merak ettiği olay hangi karakterlerin ölüp hangilerinin yeni sezonda devam edeceğiydi. Işıl ve Fatih'in vurulduğu, Mustafa ve Apo'nun ise ölümle burun buruna geldiği sezon finali büyük heyecan yaratmış, eylül ayını beklemek resmen zulüm olmuştu.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ciddi ayrılıklar yaşansa da sezon finalindeki son sahnede neler olduğuna dair net bir açıklama gelmemişti. Kimin ölüp kimin kaldığını ise yeni sezon afişinde öğrendik.