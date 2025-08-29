Ölen Kalan Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Afişinde Yer Alacak Karakterler İfşa Oldu
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadrosu ve senaryosunda değişikliklere gidilen Şerbo'nun afiş çekimi merak edilirken Birsen Altuntaş, tam 14 karakterin afişte yer alacağını açıkladı. Afiş çekimlerinde yer alan karakterlerin listesi sosyal medyada ifşa oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözümüzün bebeği, cuma akşamlarının tartışmasız galibi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon çekimleri başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afiş çekimleri devam ederken Birsen Altuntaş, tam 14 karakterin afişte yer alacağını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın