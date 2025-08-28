onedio
İlk Kare Geldi! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema ve Firaz'ı 4. Sezonda Kavuştu

Show tv Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2025 - 14:55

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizi için geri sayım başlarken Şerbo'nun Nursema ve Firaz'ı 4. sezon çekimlerinde bir araya geldi. Sevilen partnerlerden set paylaşımı gecikmedi.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Sezon finalinde silahların patladığı Şerbo'nun 4. sezonunda zaman atlaması yaşanacağı biliniyor. Final tadındaki son bölümünde geri dönülemez olayların yaşandığı Şerbo'da yeni sezonda seyirciyi nelerin beklediği merak edilirken Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz günlerde sete çıktı. 

Eylül ayında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Şerbo'da çekimler tam gaz devam ederken geçtiğimiz sezon diziye Firaz karakteriyle dahil olan Batuhan Yüzgüleç ve partneri Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'tan set fotoğrafı geldi.

4. sezon çekimlerinde bir araya gelen ikiliden Karakoç, "Kızılcıklar olmuş" notuyla ilk partner karesini paylaştı.

Batuhan Yüzgüleç ise bu paylaşıma 'Baş belası geldi' notunu düştü. Bakalım sevilen ikiliyi yeni sezonda nasıl bir hikayeyle izleyeceğiz?

Söz konusu paylaşım sonrasında sosyal medyadan gelen coşkulu tepkileri de buraya ekliyoruz:

3
2
0
0
0
0
0
