İlk Kare Geldi! Kızılcık Şerbeti'nin Nursema ve Firaz'ı 4. Sezonda Kavuştu
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizi için geri sayım başlarken Şerbo'nun Nursema ve Firaz'ı 4. sezon çekimlerinde bir araya geldi. Sevilen partnerlerden set paylaşımı gecikmedi.
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.
4. sezon çekimlerinde bir araya gelen ikiliden Karakoç, "Kızılcıklar olmuş" notuyla ilk partner karesini paylaştı.
Söz konusu paylaşım sonrasında sosyal medyadan gelen coşkulu tepkileri de buraya ekliyoruz:
