MasterChef Çağlar'ın Petibör Bisküviyle Yaptığı Tatlı Görenleri Şoke Etti

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2025 - 13:59

MasterChef Türkiye'nin yaratıcılık etabında şefler, yarışmacılara 'petibör bisküvi' verdi.  Orijinali Fransızca 'Petit Beurre' kelimesinden gelen bisküvi çeşidiyle yaratıcı bir ürün ortaya çıkarmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya mücadele verirken yarışmacılardan Çağlar'ın ortaya çıkardığı tatlı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

MasterChef Türkiye ana kadrosundaki yarışmacılar arasındaki rekabet tam gaz devam ediyor.

Her bölümü sosyal medyada gündem olan MasterChef'in son bölümüne ise yaratıcılık etabı damga vurdu. Jüri üyesi şefler, yarışmacılara bir Fransız bisküvi çeşidi olan petibör verdi.

Petibör bisküvi kullanarak yaratıcılık ürünü ortaya koymaya çalışan yarışmacılar arasında bir isim öne çıktı. Yarışmacılardan Çağlar, petibör bisküvi kullanarak yaptığı tatlıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturup tepki topladı.

İşte MasterChef Çağlar'ın petibör bisküviyle yaptığı tatlı:

Çağlar'ın söz konusu tatlısına yorumlar gecikmedi. Gelen yorumlardan birkaçını sizlerle paylaştık. Peki, sizce Çağlar'ın tatlısı nasıl? Yorumlarda buluşalım...

