MasterChef Çağlar'ın Petibör Bisküviyle Yaptığı Tatlı Görenleri Şoke Etti
MasterChef Türkiye'nin yaratıcılık etabında şefler, yarışmacılara 'petibör bisküvi' verdi. Orijinali Fransızca 'Petit Beurre' kelimesinden gelen bisküvi çeşidiyle yaratıcı bir ürün ortaya çıkarmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya mücadele verirken yarışmacılardan Çağlar'ın ortaya çıkardığı tatlı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
MasterChef Türkiye ana kadrosundaki yarışmacılar arasındaki rekabet tam gaz devam ediyor.
İşte MasterChef Çağlar'ın petibör bisküviyle yaptığı tatlı:
