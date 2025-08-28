onedio
Gelinim Mutfakta'dan Aniden Ayrılmıştı: Kanseri Yenen Nursel Ergin, Yeni İmajını Paylaştı

Gelinim Mutfakta
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2025 - 09:08

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, programdan ani bir kararla ayrılmıştı. Bu olaydan aylar sonra açıklamalarda bulunan sunucu, 8 ayda 2 kanser atlattığını açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Kanseri yenmesinin ardından ekranlara geri dönen Ergin, tedavi sürecinde saçları döküldüğü için peruk kullanıyordu. Saçları uzayan Ergin, yeni imajını Instagram'da paylaştı.

Sessizliğinin nedeni ise aylar sonra ortaya çıkmıştı. Nursel Ergin, tam 8 ay boyunca iki farklı kanser türüyle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Zorlu tedavi sürecini geride bırakan Nursel Ergin, hastalığı yenerek yeniden ekranlara döndü. Sosyal medyada yaşadıklarını samimiyetle paylaşan ünlü sunucu, süreç boyunca saçlarının döküldüğünü ve peruk kullandığını açıklamıştı. Şimdi ise yeniden uzayan saçlarıyla yepyeni bir imajla takipçilerinin karşısına çıkan Ergin’in son hali, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Nursel Ergin'in Instagram'da paylaştığı son hali:

Nursel Ergin, yeni imajını paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

Yeni Ben🦋

Sahip olduklarınla değil,

Dokunduğun hayatlarla hatırlanacaksın.

Birine ilham vermek, kalbini iyileştirmek,

Bir hayatı değiştirmek, bunlar asıl mirasındır🧿💙🦋

Esra Demirci
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
