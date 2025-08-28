Gelinim Mutfakta'dan Aniden Ayrılmıştı: Kanseri Yenen Nursel Ergin, Yeni İmajını Paylaştı
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, programdan ani bir kararla ayrılmıştı. Bu olaydan aylar sonra açıklamalarda bulunan sunucu, 8 ayda 2 kanser atlattığını açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Kanseri yenmesinin ardından ekranlara geri dönen Ergin, tedavi sürecinde saçları döküldüğü için peruk kullanıyordu. Saçları uzayan Ergin, yeni imajını Instagram'da paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların sevilen yüzlerinden Nursel Ergin, uzun süre sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programından ani bir kararla ayrılmış ve adeta ortadan kaybolmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Nursel Ergin'in Instagram'da paylaştığı son hali:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın