Bunu Kendine Neden Yaptın? Cemre Baysel'den Yeni Dizisi Güller ve Günahlar İçin Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.08.2025 - 00:12

Yeni sezonda Güller ve Günahlar dizisinde rol alacağını öğrendiğimiz ve geçtiğimiz günlerde sete çıkan ünlü oyuncu Cemre Baysel, rol gereği oldukça radikal bir imaj değişikliğine gitti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Hayatımıza nispeten yeni giren ünlü oyuncu Cemre Baysel, son zamanların en popüler isimlerinden biri!

En son Leyla: Hayat... Aşk... Adalet dizisinde Alperen Duymaz'la beraber başrolde izlediğimiz güzel oyuncu performansıyla ağızları açık bırakmış, hepimizin içinden koca bir parçanın kopmasına sebep olmuştu. Diziyi izleyenler, ne demek istediğimizi anladı!

Alperen Duymaz'ın vedasının ardından hikaye değişikliğine gitmesine rağmen dikiş tutturamayan Leyla dizisi finalini yaptı. Cemre Baysel bir proje kapandıktan sonra yeni proje teklifini jet hızıyla alanlardan oldu!

Geçtiğimiz aylarda, Cemre Baysel'in Kanal D’nin iddialı yeni sezon projelerinden Güller ve Günahlar'da başrol olarak yer alacağını öğrendik.

Deniz Can Çelik rejisiyle ekran yolculuğuna çıkacak olan Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alacak. Berrak’ın kaza sonrası komaya girmesiyle cevaplarını arayan Serhat’ın yolu, fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep’le (Cemre Baysel) kesişecek. İki farklı dünyanın insanı olan Serhat ve Zeynep, ihanet, aşk ve sırların gölgesinde aynı fırtınanın içinde sürüklenirken, kalplerinin kararlarına direnmeye çalışacaklar. 

Belki denk gelmişsinizdir, 25 Ağustos'ta sete çıkan dizinin okuma provası gerçekleşmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaşan Cemre Baysel, rolü için oldukça radikal bir imaj değişikliğine gitti!

Bal rengi olan saçlarını simsiyaha boyatan Cemre Baysel, kimisinin beğenisini kazanırken, kiminin de 'Bunu kendine neden yaptın?' demesine sebep oldu. 

Yeni imajı bize biraz sert geldi, Cemre Baysel her haliyle çok güzel orası ayrı... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

