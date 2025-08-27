Bunu Kendine Neden Yaptın? Cemre Baysel'den Yeni Dizisi Güller ve Günahlar İçin Radikal İmaj Değişikliği!
Yeni sezonda Güller ve Günahlar dizisinde rol alacağını öğrendiğimiz ve geçtiğimiz günlerde sete çıkan ünlü oyuncu Cemre Baysel, rol gereği oldukça radikal bir imaj değişikliğine gitti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
Hayatımıza nispeten yeni giren ünlü oyuncu Cemre Baysel, son zamanların en popüler isimlerinden biri!
Geçtiğimiz aylarda, Cemre Baysel'in Kanal D’nin iddialı yeni sezon projelerinden Güller ve Günahlar'da başrol olarak yer alacağını öğrendik.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaşan Cemre Baysel, rolü için oldukça radikal bir imaj değişikliğine gitti!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
