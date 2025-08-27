onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Selin Yağcıoğlu'ndan Özgüvenini Ex'i Allan Hakko'yla Barışma İhtimaline Bağlayan Kullanıcıya Kapak Gibi Cevap!

Selin Yağcıoğlu'ndan Özgüvenini Ex'i Allan Hakko'yla Barışma İhtimaline Bağlayan Kullanıcıya Kapak Gibi Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.08.2025 - 23:34

Geçtiğimiz aylarda Vakko veliahtı Allan Hakko'yla iki yıllık ilişkisini sonlandırdığını açıklayan fenomen Selin Yağcıoğlu, şıkır şıkır parladığı yeni bir video paylaştı. 

Özgüvenini eski sevgilisiyle barışma ihtimaline bağlayan kullancıyı gördüğündeyse sinirleri tepesine çıktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2023 yılında aşk yaşadığını ilan eden Vakko veliahtı Allan Hakko ve fenomen Selin Yağcıoğlu, yaz başında ayrılmıştı.

2023 yılında aşk yaşadığını ilan eden Vakko veliahtı Allan Hakko ve fenomen Selin Yağcıoğlu, yaz başında ayrılmıştı.

Çok yakıştırılan çiftten evlilik haberi beklenirken ayrılık haberini Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. 

'Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı' açıklamasında bulunan Selin Yağcıoğlu işlerin medeni bir şekilde bittiğine işaret etmişti. 

Ayrılığın ardından üzüntüsünü sosyal medya paylaşımlarına yansıtan Selin Yağcıoğlu, kiminin 'Dik dur saçmalama' tepkisiyle karşılaşmış, kimine de oldukça samimi gelmişti. Bu aşkta hızlı davranan taraf Allan Hakko oldu. 

Vakko veliahtı, haziran ayında oyuncu sevgilisiyle yakalanmış, kameralardan da köşe bucak kaçmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ayrılığın yükünü üstünden atan ve eski ışıltısına geri dönen Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz saatlerde aşağıda gördüğünüz, çok da güzel gözüktüğü bu videoyu paylaştı.

Yenilenmiş ve ferahlamış haline birçok güzel yorum bırakılırken, bir kullanıcı yorumuyla Selin Yağcıoğlu'nun sinirlerine fena dokundu.

Yenilenmiş ve ferahlamış haline birçok güzel yorum bırakılırken, bir kullanıcı yorumuyla Selin Yağcıoğlu'nun sinirlerine fena dokundu.

Eski aşkı Allan Hakko'yu gündeme getirip, Selin Yağcıoğlu'nun özgüvenli halini barışma ihtimallerine bağlayan kullanıcıya Selin Yağcıoğlu'ndan jet hızıyla cevap geldi. 

Yağcıoğlu, 'Gamzecim özgüvenin bir erkeğe bağlı olduğunu düşünmen beni üzer' dedi. Gurur duyduk valla, ne diyelim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın