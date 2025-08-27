Selin Yağcıoğlu'ndan Özgüvenini Ex'i Allan Hakko'yla Barışma İhtimaline Bağlayan Kullanıcıya Kapak Gibi Cevap!
Geçtiğimiz aylarda Vakko veliahtı Allan Hakko'yla iki yıllık ilişkisini sonlandırdığını açıklayan fenomen Selin Yağcıoğlu, şıkır şıkır parladığı yeni bir video paylaştı.
Özgüvenini eski sevgilisiyle barışma ihtimaline bağlayan kullancıyı gördüğündeyse sinirleri tepesine çıktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
2023 yılında aşk yaşadığını ilan eden Vakko veliahtı Allan Hakko ve fenomen Selin Yağcıoğlu, yaz başında ayrılmıştı.
Ayrılığın yükünü üstünden atan ve eski ışıltısına geri dönen Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz saatlerde aşağıda gördüğünüz, çok da güzel gözüktüğü bu videoyu paylaştı.
Yenilenmiş ve ferahlamış haline birçok güzel yorum bırakılırken, bir kullanıcı yorumuyla Selin Yağcıoğlu'nun sinirlerine fena dokundu.
