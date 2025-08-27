Selin Yağcıoğlu'ndan Özgüvenini Ex'i Allan Hakko'yla Barışma İhtimaline Bağlayan Kullanıcıya Kapak Gibi Cevap!

Çok yakıştırılan çiftten evlilik haberi beklenirken ayrılık haberini Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

'Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı' açıklamasında bulunan Selin Yağcıoğlu işlerin medeni bir şekilde bittiğine işaret etmişti.

Ayrılığın ardından üzüntüsünü sosyal medya paylaşımlarına yansıtan Selin Yağcıoğlu, kiminin 'Dik dur saçmalama' tepkisiyle karşılaşmış, kimine de oldukça samimi gelmişti. Bu aşkta hızlı davranan taraf Allan Hakko oldu.

Vakko veliahtı, haziran ayında oyuncu sevgilisiyle yakalanmış, kameralardan da köşe bucak kaçmıştı.