"Vay Vay Vay Demet Ablam Hoş Geldin": Kaos Oldu Mu Orada Biten Demet Akalın'dan Uzi ve Ebo'ya Abla Ayarı!

"Vay Vay Vay Demet Ablam Hoş Geldin": Kaos Oldu Mu Orada Biten Demet Akalın'dan Uzi ve Ebo'ya Abla Ayarı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.08.2025 - 22:27

Rapçi Uzi ve Ebo'nun geçtiğimiz dün akşam saatlerinde tutuştuğu kavga, geçtiğimiz saatlerde durulmuştu. 

Nerede olay çıksa anında orada biten Demet Akalın'ın Ebo'nun canlı yayınında hemen devreye girdiği ortaya çıktı! Olaya aniden dahil olan Demet Akalın'ın hamlesi sosyal medya kullanıcılarına kahkaha attırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Dün akşam saatlerinde Uzi ve Ebo arasında anlamsız olduğu kadar çirkin de bir tartışma yaşanmıştı.

Dün akşam saatlerinde Uzi ve Ebo arasında anlamsız olduğu kadar çirkin de bir tartışma yaşanmıştı.

Orkun Işıtmak'ın yalan makinesi programında Spotify'da bot kasan şarkıcılara gönderme yapan fakat isim vermeyen Uzi'nin cümleleri, Ebo'nun sinirine fena dokunmuştu. 

Ebo'nun yayınında küfürler havada uçuştu. Akabinde aynı çirkinlikle bir de Uzi'den cevap gelmişti. 

'Birbirlerine oldukça ağır küfürler eden ikili, bugün yaptıkları canlı yayında meseleyi teke tek hallediceklerini söylemiş, bu şekilde gündem oldukları için de takipçilerinden özür dilemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mesele duruldu diyorduk ki olay oldu mu koşarak gelen Demet Akalın'ın Ebo'nun son canlı yayınında meseleye aniden dahil olduğu ortaya çıktı!

Mesele duruldu diyorduk ki olay oldu mu koşarak gelen Demet Akalın'ın Ebo'nun son canlı yayınında meseleye aniden dahil olduğu ortaya çıktı!

Ebo'nun canlı yayınını izleyip, Demet Akalın'ın 'Yapmayın etmeyin çocuklar' yorumu bıraktığını görenler  kendini tutamadı. 

Demet Akalın 'müthiş' Türkçe'siyle abla ayarı çektiği yorum, 'Vay vay vay Demet ablam hoş geldin' dedirtirken, Demo'nun konuyla alakasını da sorgulattı!

Demet Akalın'ın hayatında hiç kaos başlatmamış, kaosun başrolü olmamışçasına bıraktığı yorumu sizler için şöyle bırakalım👇️

Demet Akalın'ın hayatında hiç kaos başlatmamış, kaosun başrolü olmamışçasına bıraktığı yorumu sizler için şöyle bırakalım👇️

Sonra da kimler ne demiş onu görelim... 😂

Sonra da kimler ne demiş onu görelim... 😂
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com
👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

