"Vay Vay Vay Demet Ablam Hoş Geldin": Kaos Oldu Mu Orada Biten Demet Akalın'dan Uzi ve Ebo'ya Abla Ayarı!
Rapçi Uzi ve Ebo'nun geçtiğimiz dün akşam saatlerinde tutuştuğu kavga, geçtiğimiz saatlerde durulmuştu.
Nerede olay çıksa anında orada biten Demet Akalın'ın Ebo'nun canlı yayınında hemen devreye girdiği ortaya çıktı! Olaya aniden dahil olan Demet Akalın'ın hamlesi sosyal medya kullanıcılarına kahkaha attırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
Dün akşam saatlerinde Uzi ve Ebo arasında anlamsız olduğu kadar çirkin de bir tartışma yaşanmıştı.
Mesele duruldu diyorduk ki olay oldu mu koşarak gelen Demet Akalın'ın Ebo'nun son canlı yayınında meseleye aniden dahil olduğu ortaya çıktı!
Demet Akalın'ın hayatında hiç kaos başlatmamış, kaosun başrolü olmamışçasına bıraktığı yorumu sizler için şöyle bırakalım👇️
Sonra da kimler ne demiş onu görelim... 😂
👇️
👇️
👇️
👇️
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
