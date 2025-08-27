Bot Kavgasında Uzi'den Ağır Küfürler Yemişti: Takipçisinden Özür Dileyen Ebo, "Meseleyi Baş Başa Çözelim" Dedi
Geçtiğimiz saatlerde Spotify'da 'bot basma' meselesi yüzünden rapçi Uzi ve Ebo birbirine girmişti. Uzi'nin ağır küfürler içeren cevabına Ebo'dan karşılık geldi.
Kendilerini takip eden gençlerden ve çocuklardan özür dileyen Ebo, 'Biz bu işi ikimiz aramızda hallederiz' dedi ve 'Bizi örnek almayın' mesajı verdi. Hemen akabinde benzer bir cevap da Uzi'den geldi. İkili, Ebo İstanbul'a geldiğinde baş başa buluşmaya karar verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Rapçi Ebo ve Uzi arasında oldukça çirkin bir atışma yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.
Geçtiğimiz saatlerde canlı yayın açan Ebo (İbrahim Tilaver) "Meseleyi kendi aramızda halledelim, Türkiye'ye geleceğim" açıklamasında bulunurken kendisini ve Uzi'yi örnek alan takipçilerinden de özür diledi.
Derken işler iyice hararetlendi. Uzi'den Ebo'ya cevap, dakikalar içinde geldi.
