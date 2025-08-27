onedio
Bot Kavgasında Uzi'den Ağır Küfürler Yemişti: Takipçisinden Özür Dileyen Ebo, "Meseleyi Baş Başa Çözelim" Dedi

Lila Ceylan
27.08.2025 - 20:03

Geçtiğimiz saatlerde Spotify'da 'bot basma' meselesi yüzünden rapçi Uzi ve Ebo birbirine girmişti. Uzi'nin ağır küfürler içeren cevabına Ebo'dan karşılık geldi. 

Kendilerini takip eden gençlerden ve çocuklardan özür dileyen Ebo, 'Biz bu işi ikimiz aramızda hallederiz' dedi ve 'Bizi örnek almayın' mesajı verdi. Hemen akabinde benzer bir cevap da Uzi'den geldi. İkili, Ebo İstanbul'a geldiğinde baş başa buluşmaya karar verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Rapçi Ebo ve Uzi arasında oldukça çirkin bir atışma yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak'ın YouTube programına konuk olan Uzi, geçen haftanın gündemindeki Spotify meselesi hakkında konuşmuştu.

Spotify'da şarkı ve şarkıcılara 'bot basma' konusu gündeme getirildiğinde isim vermeden birtakım iğneleyici açıklamalarda bulunan Uzi, 'Sektörde yoğun bot kullanıldığını düşünüyorum. Biraz bu işe sonradan girmiş, para odaklı insanlar var. Kesin bir şey söylemek istemiyorum ama duyuyoruz yani.' açıklamasında bulunmuştu. 

Bunun üzerine Ebo olarak tanınan İbrahim Tilaver devreye girmiş, Uzi'ye seslenmişti. 'İsim vermeden, bir de en büyük ka**arlık ne biliyor musunuz arkadaşlar çok özür dilerim hepinizden, biraz dilim böyle. Bu UZİ gibi şarkıları dinlenmeyen sanatçılar var ya, oğlum azıcık adam olsun aradım telefona cevap verirdin. Benim adımı vermeden sözde bana gönderme yapıyor. Bunların hayatta bir tane icraatı yok. Yedirmişler bir kere kolpalarını. Bu sosyal medya kaşarlığı bize göre değil. Gönderme yapmak bilmem ne. Oğlum sanatınızla konuşun lan!' diyerek sert çıkmıştı. 

Hemen akabinde bir atak da Uzi'den gelmişti. Sert konuşan ve küfürlerin daha da havada uçmasına vesile olan Uzi ağır konuşmuş, 'Çakal seni. Gidiyorsun Instagram’da yayın açıyorsun, millete şov yapıyorsun. Yok icraat yok şöyle böyle. Sen biliyorsun oğlum bizim icraatlerimizi. Sen daha çakma ayakkabı satarken biz pedofilileri dövüyorduk rap piyasasında. Ne anlatıyorsun?' ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için ikilinin arasındaki kavganın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde canlı yayın açan Ebo (İbrahim Tilaver) "Meseleyi kendi aramızda halledelim, Türkiye'ye geleceğim" açıklamasında bulunurken kendisini ve Uzi'yi örnek alan takipçilerinden de özür diledi.

Derken işler iyice hararetlendi. Uzi'den Ebo'ya cevap, dakikalar içinde geldi.

