Didem Soydan'dan Taciz Gündeminde "Kadınların Yanındayız" Mesajı Yayınlayan ELLE Dergisine Sert Çıkış
Sanat camiasında patlak veren taciz iddiaları ve ifşa mesajları dur durak bilmeden devam ederken ELLE dergisi tarafından kadınların yanında olduklarını vurguladıkları bir mesaj yayınlandı.
Yıllar önce yaşanan Erol Köse meselesinde yaşadıkları sebebiyle ELLE dergisini boykot ettiğini daha önce de dile getiren Didem Soydan, ELLE dergisinin kadın desteğini samimi bulmadı. Oldukça sert çıkıştığı bir yorumla dergiye cevap verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Gündemle ilgili her konuda sesini sonuna kadar çıkarmasıyla meşhur ünlü model Didem Soydan, sanat camiasındaki taciz gündemine de değindi.
ELLE dergisi, sanat camiasındaki taciz ve ifşa gündemine sessiz kalmamış, kadınların yanında olduğunun altını çizdiği bir metin yayınlamıştı.
Üstelik hızını da alamadı. Uzun yorumunun altına bir yorum daha ekleyen Didem Soydan, ,"Bir umuttur yaşamak" vurgusu yaptı.
