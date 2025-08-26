Didem Soydan'dan Taciz Gündeminde "Kadınların Yanındayız" Mesajı Yayınlayan ELLE Dergisine Sert Çıkış

Hayatımıza girdiği günden bu yana sağlam karakteri, dillere destan fiziği ve güzelliğiyle attığı her adım olay olan Didem Soydan, İmamoğlu sürecindeki duruşu ve paylaşımlarıyla gündeme oturmuş, koca bir kesime 'Helal olsun' dedirtmeyi başarmıştı.

Bir süredir daha sessiz duran fakat gündeme dair paylaşımlarını, iki çift lafını asla eksik etmeyen Didem Soydan, birkaç saat önce taciz gündemine dair yaptığı yorumla dikkat çekti.