onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Didem Soydan'dan Taciz Gündeminde "Kadınların Yanındayız" Mesajı Yayınlayan ELLE Dergisine Sert Çıkış

Didem Soydan'dan Taciz Gündeminde "Kadınların Yanındayız" Mesajı Yayınlayan ELLE Dergisine Sert Çıkış

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.08.2025 - 00:01

Sanat camiasında patlak veren taciz iddiaları ve ifşa mesajları dur durak bilmeden devam ederken ELLE dergisi tarafından kadınların yanında olduklarını vurguladıkları bir mesaj yayınlandı. 

Yıllar önce yaşanan Erol Köse meselesinde yaşadıkları sebebiyle ELLE dergisini boykot ettiğini daha önce de dile getiren Didem Soydan, ELLE dergisinin kadın desteğini samimi bulmadı. Oldukça sert çıkıştığı bir yorumla dergiye cevap verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gündemle ilgili her konuda sesini sonuna kadar çıkarmasıyla meşhur ünlü model Didem Soydan, sanat camiasındaki taciz gündemine de değindi.

Gündemle ilgili her konuda sesini sonuna kadar çıkarmasıyla meşhur ünlü model Didem Soydan, sanat camiasındaki taciz gündemine de değindi.

Hayatımıza girdiği günden bu yana sağlam karakteri, dillere destan fiziği ve güzelliğiyle attığı her adım olay olan Didem Soydan, İmamoğlu sürecindeki duruşu ve paylaşımlarıyla gündeme oturmuş, koca bir kesime 'Helal olsun' dedirtmeyi başarmıştı. 

Bir süredir daha sessiz duran fakat gündeme dair paylaşımlarını, iki çift lafını asla eksik etmeyen Didem Soydan, birkaç saat önce taciz gündemine dair yaptığı yorumla dikkat çekti.

ELLE dergisi, sanat camiasındaki taciz ve ifşa gündemine sessiz kalmamış, kadınların yanında olduğunun altını çizdiği bir metin yayınlamıştı.

ELLE dergisi, sanat camiasındaki taciz ve ifşa gündemine sessiz kalmamış, kadınların yanında olduğunun altını çizdiği bir metin yayınlamıştı.

ELLE dergisinin resmi hesabından yapılan açıklamada, Kamuoyuna yansıyan cinsel şiddet ifşalarını dikkatle takip ediyor ve sözle, beden diliyle veya her türlü iletişim aracıyla gerçekleştirilen, kişinin cinsel özgürlüğünü ihlal eden, rızasına dayanmayan cinsel içerikli davranışların karşısında dimdik duran kadınların yanında olduğumuzu duyuruyoruz.' ifadelerine yer verilmişti. 

ELLE dergisinin paylaşımını gören Didem Soydan, kendini tutamadı. Eski defterleri açan ünlü model, Erol Köse meselesinde kendisine sergiledikleri tutumu anlattı, ELLE dergisinin kadınlara desteğini samimi bulmadığını dile getirdi.

ELLE dergisine sert çıkan Soydan, 

'Davaları devam eden erkek oyunculara, sırf takipçi sayıları fazla ve tıklanma alırız diye ödüller verirken gösterdiğiniz desteği de hatırlıyoruz. Kadın dergisi olmanın getirdiği sorumluluğu yerine getirmediniz.  

Elle, Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar dahil yayın gruplarınız; kapaklarınıza ve sayfalarınıza sektörde en ufak çaba göstermeyen, ses çıkarmayan, duruş sergileyemeyen isimleri taşırken; genç ve üreten modelleri ve oyuncuları görmezden gelmenizi unutmadık.  

Bu mesleğe 21 yılını vermiş, yayın gruplarınızda yer almış bir model olarak; Erol Köse’nin sözlü şiddetine ve iftiralarına maruz kalıp dava dava sürüklendiğimde bile sessiz kaldınız. Ne bir dayanışma mesajı, ne de bir destek yazısı... Sizin sessizliğiniz faillerin sözünden daha ağırdı. Sessizliğiniz, kadınların mücadelesi açısından unutulmaz bir hayal kırıklığı oldu.' dedi.

Kaçıranlar için Erol Köse meselesinin ve Didem Soydan'ın ELLE, Harper's Bazaar gibi dergileri neden boykot ettiğinin detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Üstelik hızını da alamadı. Uzun yorumunun altına bir yorum daha ekleyen Didem Soydan, ,"Bir umuttur yaşamak" vurgusu yaptı.

Üstelik hızını da alamadı. Uzun yorumunun altına bir yorum daha ekleyen Didem Soydan, ,"Bir umuttur yaşamak" vurgusu yaptı.

'Değişen nesille birlikte, umarım zamanında işine geldiğinde susmayı tercih eden editörleriniz yerlerini yeni neslin serin kollarına bırakmıştır. Yaşamak bir umuttur sonuçta; başka mağdurları artık dikkate aldığınızı duymak bile bir umuttur.' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın