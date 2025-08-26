Yüzüğü Bile Kendi Tasarlamış: Pop'un Kraliçesi Taylor Swift'e Travis Kelce'den Rüya Gibi Bir Evlilik Teklifi!
Pop ve Country müziğin kraliçesi Taylor Swift, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu ve tüm sevenlerinin de bayıldığı Travis Kelce'den evlilik teklifi aldı!
Çiçeklerle döşeli koca bir bahçede diz çöken Amerikan futbolcusu Travis Kelce, yüzüğü kendi tasarladı. 'Evet'i de kaptı!B
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Anlatmaya gerek var mı bilemiyoruz... Taylor Swift, müziğe genç yaşta adım atıp, country’den pop’a uzanan yolculuğuyla hem söz yazarlığı hem de sahne performansıyla dünya çapında fenomen haline gelen bir efsane!
Ve o evlilik haberi tam da bugün geldi!
Taylor Swift, Travis Kelce’yle nişanlandığını birkaç saat önce “İngilizce öğretmeniniz ve spor hocanız evleniyor” notuyla duyurdu. 💍
