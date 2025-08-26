onedio
Yüzüğü Bile Kendi Tasarlamış: Pop'un Kraliçesi Taylor Swift'e Travis Kelce'den Rüya Gibi Bir Evlilik Teklifi!

Yüzüğü Bile Kendi Tasarlamış: Pop'un Kraliçesi Taylor Swift'e Travis Kelce'den Rüya Gibi Bir Evlilik Teklifi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2025 - 23:00

Pop ve Country müziğin kraliçesi Taylor Swift, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu ve tüm sevenlerinin de bayıldığı Travis Kelce'den evlilik teklifi aldı!

Çiçeklerle döşeli koca bir bahçede diz çöken Amerikan futbolcusu Travis Kelce, yüzüğü kendi tasarladı. 'Evet'i de kaptı!B

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Anlatmaya gerek var mı bilemiyoruz... Taylor Swift, müziğe genç yaşta adım atıp, country'den pop'a uzanan yolculuğuyla hem söz yazarlığı hem de sahne performansıyla dünya çapında fenomen haline gelen bir efsane!

Anlatmaya gerek var mı bilemiyoruz... Taylor Swift, müziğe genç yaşta adım atıp, country’den pop’a uzanan yolculuğuyla hem söz yazarlığı hem de sahne performansıyla dünya çapında fenomen haline gelen bir efsane!

14 Grammy ödüllü, nakış gibi albümleriyle milyonları coşturan, “Eras Tour” konserleriyle tarihe geçen, kültürel etki deyince akla ilk gelen yıldızlardan biri  olan Taylor Swift, son zamanların en güçlü ve popüler ikonları arasında yer alıyor. 

İnanılmaz sahnesi, sesi, şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Taylor Swift, 2023 yılından bu yana Travis Kelce ile aşk yaşıyor. Taylor fanları bilir, uzun süredir keyfi çok yerinde olan çiftten, bir süredir evlilik haberi bekleniyordu.

Ve o evlilik haberi tam da bugün geldi!

Ve o evlilik haberi tam da bugün geldi!

2023 yazında NFL yıldızıyla tanışan Taylor Swift, ilk günden bu yana hep çok aşık görüntülenmiş, Amerikan futbolu ve pop müziğin buluştuğu bu ilişki, sosyal medyada “supercouple” olarak yankılanmış hatta ikili, 'Amerika’nın kraliyet çifti” olarak anılmaya başlamıştı. 

Swift’in Chiefs maçlarına katılması ve Kelce’nin Eras Tour’da sahneye çıkarak dans etmesi, çiftin hayran kitlelerini birleştirip bambaşka bir boyuta taşımıştı. Hollywood'un favori çiftlerinde rahat rahat ilk 5'e girecek ikili, bugün müjdeli haberi duyurdu!

Taylor Swift, Travis Kelce'yle nişanlandığını birkaç saat önce "İngilizce öğretmeniniz ve spor hocanız evleniyor" notuyla duyurdu. 💍

Taylor Swift, Travis Kelce’yle nişanlandığını birkaç saat önce “İngilizce öğretmeniniz ve spor hocanız evleniyor” notuyla duyurdu. 💍

Masallardan kopmuş kadar güzel bir bahçede biricik aşkına evlilik teklifi eden Travis Kelce'nin olay hamlesini sindirmeye çalışıyorduk ki tüm gözler yüzüne kaydı elbette!

Entertainment Tonight'ın haberine göre, yüzüğü Travis Kelce, Taylor Swift'in zevkine uygun olacak şekilde Artifex Fine Jewelry’den Kindred Lubeck ile iş birliği yaparak tasarlamış. 

Old Mine Brilliant Cut kesime sahip olan yüzüğün henüz karatı ve değeri net olarak açıklanmadı. Fakat şimdiye dek göz atan uzmanların dediğine göre, yüzük muhtemelen.8 karat ve 550 bin dolardan fazlaymış!

Vallahi yakışır Taylor Swift'e! Düğün için şimdiden çok heyecanlıyız, uzun yıllar konuşulacak sıra dışı bir gece olacağından hiç şüphemiz yok...❤️‍🔥

