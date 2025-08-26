onedio
Tacize Uğrayan Kadınların Sesine Destek Olan Simge Sağın'dan İstismar Açıklaması!

Lila Ceylan
26.08.2025 - 18:51

Sektördeki birçok ünlü isim hakkında taciz iddiası ve ifşa mesajlarının çıktığı şu günlerde ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan susmuş veya susmak zorunda kalmış kız kardeşlerine destek geldi. 

Tacize uğramış tüm kadınlara, 'Vakit konuşma vaktidir' çağrısında bulunan Simge Sağın, kendi yaşadıklarını da anlattı. Çocuk yaşta istismara maruz kaldığını ve sustuğunu açıkladı.

Günlerdir birçok ünlü isim hakkında çıkan taciz iddialarını görüyor, daha da beteri ifşalara tanıklık ediyoruz.

Sanat dünyasının her bir yanına sıçrayan konu fotoğrafçı Mesut Adlin'nden ünlü oyuncular Mehmet Yılmaz Ak ve Tayanç Ayaydın'da, şarkıcı Anıl Emre Daldal'dan stand up'çı Mesut Süre'ye kadar uzanmış durumda. 

Listede bilmediğimiz, henüz ifşalanmayan kim bilir kimler var, orası henüz meçhul. Fakat ifşaların ardı arkası kesilmiyor, tüm ünlü camiası da bugüne dek sessiz kalmak zorunda kalmış tüm kadınları sesini çıkarmaya çağırıyor ve arkasında destek olduklarını vurguluyor. 

Mesele saatler içerisinde daha da büyüyor ve tanıklık ettiğimiz şeylere, ifşası çıkan isimlere her seferinde biraz daha şok oluyor, içimizden koca bir 'Yazık' çekiyoruz.

Geçtiğimiz saatlerde ünlü şarkıcı Simge Sağın da bugüne kadar susmuş tüm kız kardeşlerinin arkasında olduğunu uzun bir mesajla duyurdu. Fakat mesajında can yakan bir detay da vardı...

Mesajına, 'Hepimiz bir şeyler yaşadık...' diyerek başlayan Simge Sağın çocuk yaşta istismara maruz kaldığını açıkladı. 'Çocuktum... Küçüktüm... Korktum... Sustum... Sustuk...' ifadelerini kulandı. 

'Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti! İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak! Hiçbir kötülük gizlenemeyecek! 

Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz. 

Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük. Birlikte olursak ancak son bulacak!' diye de devam etti.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
