Tacize Uğrayan Kadınların Sesine Destek Olan Simge Sağın'dan İstismar Açıklaması!
Sektördeki birçok ünlü isim hakkında taciz iddiası ve ifşa mesajlarının çıktığı şu günlerde ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan susmuş veya susmak zorunda kalmış kız kardeşlerine destek geldi.
Tacize uğramış tüm kadınlara, 'Vakit konuşma vaktidir' çağrısında bulunan Simge Sağın, kendi yaşadıklarını da anlattı. Çocuk yaşta istismara maruz kaldığını ve sustuğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlerdir birçok ünlü isim hakkında çıkan taciz iddialarını görüyor, daha da beteri ifşalara tanıklık ediyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde ünlü şarkıcı Simge Sağın da bugüne kadar susmuş tüm kız kardeşlerinin arkasında olduğunu uzun bir mesajla duyurdu. Fakat mesajında can yakan bir detay da vardı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın