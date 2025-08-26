onedio
İfşa Edilen Mesut Süre'ye Meksika Açmazı'ndaki Arkadaşları Fazlı Polat ve Anlatanadam'dan Tam Destek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2025 - 17:13

Geçtiğimiz gün taciz gündemine adı karışan ve ifşası çıkan Mesut Süre, iddiaları reddetmiş, itibar suikastı yapıldığını dile getirmişti. Mesut Süre'nin Meksika Açmazı'ndaki sahne arkadaşları Anlatanadam ve Fazlı Polat'tan Mesut Süre'ye tam destek geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Son birkaç gündür gündemden düşmeyen taciz iddiaları ve ifşa mesajları her gün daha çok şaşırtıyor ve tepkiler çığ gibi büyüyor.

Fotoğrafçı Mesut Adlin'le başlayan süreçte, Mehmet Yılmaz Ak ve Tayanç Ayaydın'ın da ifşaları ortaya çıkmış, en son İlişki Testi ve Meksika Açmazı gibi programlarla tanınan ve koca bir hayran kitlesine sahip olan Mesut Süre'nin de adı taciz gündemine karışmıştı. 

Tartışmaların ardından Süre’nin uzun süredir sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programı iptal edildi.

İptal haberinden sonra bir açıklamada bulunan Mesut Süre, iddiaları reddetmiş, yapılan paylaşımların “ifşa değil, itibar suikastı' olduğunu söylemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mesut Süre'ye tepkiler yükselirken, Meksika Açmazı'ndaki sahne arkadaşları sessizliğini az önce bozdu.

Önce Anlatanadam, X hesabından yaptığı paylaşımla Mesut Süre'nin 'son derecek nazik bir dev' olduğunu dile getirdi ve arkadaşının yanında olduğunu duyurdu. 

Sonra da Fazlı Polat'tan açıklama geldi. Yaşananlara oldukça sinirlenen Polat, 'Nasıl da astınız kestiniz kararı verdiniz?' çıkışında bulundu.

Anlatanadam'ın açıklamasını şöyle bırakalım...

Benim için kadının beyanı esastır. Kadın ne diyorsa dinlerim, her zaman kadına hak veririm ben. Ancak dostum Mesut Süre’nin yaşamak zorunda kaldığı bu linç girişiminde karşımızda bir kadın yok. Kimin yazdığının belli olmadığı ekran görüntüleri var, fantastik hikayeler var. Linçten fayda çıkarmaya çalışanlar var. Hesabını yürütmeye çalışanlar, like’ının peşinde olanlar, peşin hüküm veren vefasızlar, bir de şaşkınlıkla izlediğimiz Brütüsler var.  

Benim içinse, öbür tarafta; tüm insanlara, tanıdığı tanımadığı bütün kadınlara son derece büyük bir nezaketle yaklaşan, çocuk adam diye şakalaştığımız, son derece nazik bir dev var. Ekranlarda tanıdığınızdan daha hassas, daha ince ruhlu birisi var. Benim tanıdığım Mesut; kadınlara, insanlara ve tüm çevresine saygıyı kendi hayatının merkezine koymuş bir insandır.   

Ve önden bu hükümü verenler, sizler, O’nu çok üzdünüz. Arkadaşımı yalnız bırakmayacağım. Linç çığlıkları atan çakallara taviz vermeyeceğim.   

Bu tür iddialar elbette ciddiyetle ele alınmalı ve her mağdurun sesi duyulmalı. Fakat aynı zamanda yıllardır hayatını dürüstlük ve emekle kurmuş birinin, kimin kurduğunu bilmediğimiz cümlelerle peşin yargılanmasının ne kadar ağır bir yük olduğunu da unutmayalım.  

Bugün ben Mesut’un yanında duruyorum, çünkü onun kalbinin iyiliğini biliyorum. Kamuoyunun da peşin hükümlere kapılmadan, sapla samanı ayırabileceğini ümit ediyorum. Duyurulur…

Fazlı Polat'ın açıklamasını da aşağıya bırakıyoruz...

Yerimiz Mesut'un yanıdır... Arkadaşım dostum olduğu için değil ona inandığım için... Mesut karıncayı incitemez lan çocuk adamdır o... Nasıl da hemen sırtınızı dönebiliyorsunuz... Nasıl da astınız kestiniz kararı verdiniz... Bu kadar kolay mı lan.. Hiç sevmem ama empati lan biraz empati...

Gelin, tepkilere beraber göz atalım.

