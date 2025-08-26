İfşa Edilen Mesut Süre'ye Meksika Açmazı'ndaki Arkadaşları Fazlı Polat ve Anlatanadam'dan Tam Destek!

Benim için kadının beyanı esastır. Kadın ne diyorsa dinlerim, her zaman kadına hak veririm ben. Ancak dostum Mesut Süre’nin yaşamak zorunda kaldığı bu linç girişiminde karşımızda bir kadın yok. Kimin yazdığının belli olmadığı ekran görüntüleri var, fantastik hikayeler var. Linçten fayda çıkarmaya çalışanlar var. Hesabını yürütmeye çalışanlar, like’ının peşinde olanlar, peşin hüküm veren vefasızlar, bir de şaşkınlıkla izlediğimiz Brütüsler var.

Benim içinse, öbür tarafta; tüm insanlara, tanıdığı tanımadığı bütün kadınlara son derece büyük bir nezaketle yaklaşan, çocuk adam diye şakalaştığımız, son derece nazik bir dev var. Ekranlarda tanıdığınızdan daha hassas, daha ince ruhlu birisi var. Benim tanıdığım Mesut; kadınlara, insanlara ve tüm çevresine saygıyı kendi hayatının merkezine koymuş bir insandır.

Ve önden bu hükümü verenler, sizler, O’nu çok üzdünüz. Arkadaşımı yalnız bırakmayacağım. Linç çığlıkları atan çakallara taviz vermeyeceğim.

Bu tür iddialar elbette ciddiyetle ele alınmalı ve her mağdurun sesi duyulmalı. Fakat aynı zamanda yıllardır hayatını dürüstlük ve emekle kurmuş birinin, kimin kurduğunu bilmediğimiz cümlelerle peşin yargılanmasının ne kadar ağır bir yük olduğunu da unutmayalım.

Bugün ben Mesut’un yanında duruyorum, çünkü onun kalbinin iyiliğini biliyorum. Kamuoyunun da peşin hükümlere kapılmadan, sapla samanı ayırabileceğini ümit ediyorum. Duyurulur…