Jet Hızıyla Evlilik Kararı Alan 4 Aylık Hamile Bestemsu Özdemir ve Eski Basketbolcu Ersin Görkem Muradına Erdi
Ocağın başından bu yana emekli basketbolcu Ersin Görkem'le birlikte olduğu bilinen Bestemsu Özdemir'in 4 aylık hamile olduğu ve evlilik kararı aldığı öğrenilmişti. Birkaç gün önce evlilik teklifi alan Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz saatlerde sade ama dünya tatlısı bir düğünle 'Sonsuza dek evet' dedi.
En son İnci Taneleri dizisinde Semiramis rolünde izlediğimiz Bestemsu Özdemir, son birkaç aydır hayatındaki ani ve radikal değişiklerle gündeme geliyor.
Geçtiğimiz ay da. daha yeni ilk beraber tatillerinden kalan fotoğrafı sosyal medya hesabına taşımış, aşkın bacayı sardığını tescillemişti.
Düğün için biraz beklenir sanmıştık ama o da jet hızıyla gerçekleşti. Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem geçtiğimiz saatlerde "Sonsuza dek evet" dedi. İşte o anlar:
