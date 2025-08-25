onedio
Jet Hızıyla Evlilik Kararı Alan 4 Aylık Hamile Bestemsu Özdemir ve Eski Basketbolcu Ersin Görkem Muradına Erdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2025 - 21:47

Ocağın başından bu yana emekli basketbolcu Ersin Görkem'le birlikte olduğu bilinen Bestemsu Özdemir'in 4 aylık hamile olduğu ve evlilik kararı aldığı öğrenilmişti. Birkaç gün önce evlilik teklifi alan Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz saatlerde sade ama dünya tatlısı bir düğünle 'Sonsuza dek evet' dedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

En son İnci Taneleri dizisinde Semiramis rolünde izlediğimiz Bestemsu Özdemir, son birkaç aydır hayatındaki ani ve radikal değişiklerle gündeme geliyor.

Hayatımıza girdiği günden bu yana geçirdiği değişimle, geçirdiği değişim her sorulduğunda da verdiği inkar dolu komik cevaplarla dikkat çeken Bestemsu Özdemir, en son Burak Deniz'le yaşadığı aşkla magazin gündemine oturmuştu, belki denk gelmişsinizdir. 

2024 biterken Burak Deniz'i hayatından çıkarmaya karar veren ve tüm ipleri de koparan Bestemsu Özdemir, ayrılıktan hemen sonra yeni bir beyefendiyle görüntülenmiş, merak uyandırmıştı. Beraber ilk kez görüntülenmeleri ve röportaj vermeleri haziranı buldu. Aşkı doğrulayan Bestemsu 'Biraz oldu aslında. Siz bir süre sonra öğrendiniz.Tesadüf bir tanışma oldu, kaderde bu varmış dedik' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz ay da. daha yeni ilk beraber tatillerinden kalan fotoğrafı sosyal medya hesabına taşımış, aşkın bacayı sardığını tescillemişti.

Her şey daha çok yeniydi ki birkaç gün önce Bestemsu Özdemir'in emekli basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den evlilik teklifi aldığı ve 4 aylık da hamile olduğu iddia edildi. 

Hatta bebeğin cinsiyetinin bile belli olduğu, çiftin bir erkek bebek beklediği de dedikodular arasındaydı. İddiaların her ikisi de doğru çıktı! Bestemsu Özdemir hepimizi şaşırtarak kısacık bir süre içerisinde evlilik kararı aldı!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Düğün için biraz beklenir sanmıştık ama o da jet hızıyla gerçekleşti. Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem geçtiğimiz saatlerde "Sonsuza dek evet" dedi. İşte o anlar:

