Jet Hızıyla Evlilik Kararı Alan 4 Aylık Hamile Bestemsu Özdemir ve Eski Basketbolcu Ersin Görkem Muradına Erdi

Her şey daha çok yeniydi ki birkaç gün önce Bestemsu Özdemir'in emekli basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den evlilik teklifi aldığı ve 4 aylık da hamile olduğu iddia edildi.

Hatta bebeğin cinsiyetinin bile belli olduğu, çiftin bir erkek bebek beklediği de dedikodular arasındaydı. İddiaların her ikisi de doğru çıktı! Bestemsu Özdemir hepimizi şaşırtarak kısacık bir süre içerisinde evlilik kararı aldı!