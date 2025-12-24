Sebebi Çok Farklı: Kuş Sesleri Neden Bize Huzur Verir?

Kuşların ötüşü bir tekrar gibi görünse de aslında stokastik bir yapıdadır. Yani rastgeledir ama kaotik değildir. Ne bir araba kornası gibi ani ve korkutucudur, ne de bir saat tiktakları gibi monoton ve sıkıcıdır. Bu tahmin edilemez ama yumuşak sesler beynin sıkılmadan uyanık kalmasını ama gevşemesini sağlar.