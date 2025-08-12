Bebek mi Geliyor? Bestemsu Özdemir Kısa Süredir Aşk Yaşadığı Ersin Görkem'den Alelacele Evlilik Teklifi Aldı!
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Bestemsu Özdemir, gönlünü eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem’e kaptırmıştı. Ünlü oyuncu, henüz kısa bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilk karelerini geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etmişti. Şimdi ise çiftin evleneceği ortaya çıktı. Gossippastanew'e bir takipçisi attığı DM'de Ersin Görkem’in paylaştığı romantik bir story’yi ifşa etti. Paylaşım “Bestemsu hamile mi?” sorularını da beraberinde getirdi.
İşte detaylar...
Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir’i mutlaka bir çoğunuz tanıyordur.
Kalbini bir süre önce eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem’e kaptırdığını öğrenmiştik.
Derken magazin kulislerine bu kez başka bomba bilgi düştü.
