Bebek mi Geliyor? Bestemsu Özdemir Kısa Süredir Aşk Yaşadığı Ersin Görkem'den Alelacele Evlilik Teklifi Aldı!

Gülistan Başköy
12.08.2025 - 18:17

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Bestemsu Özdemir, gönlünü eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem’e kaptırmıştı. Ünlü oyuncu, henüz kısa bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilk karelerini geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etmişti. Şimdi ise çiftin evleneceği ortaya çıktı. Gossippastanew'e bir takipçisi attığı DM'de Ersin Görkem’in paylaştığı romantik bir story’yi ifşa etti. Paylaşım “Bestemsu hamile mi?” sorularını da beraberinde getirdi.

İşte detaylar...

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir’i mutlaka bir çoğunuz tanıyordur.

2012’de başladığı oyunculuk kariyerinde Araf Zamanı, İstanbul Hatırası, Kara Para Aşk, Anneler ve Kızları gibi yapımlarda rol alan Özdemir, güzelliği ve başarılı performansıyla adından söz ettirdi.

 Televizyon ekranlarının tanıdık yüzlerinden biri olan Özdemir, son dönemlerde sadece projeleriyle değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Kalbini bir süre önce eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem’e kaptırdığını öğrenmiştik.

Ünlü oyuncu, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunarak “Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık, tesadüf bir tanışma oldu. Biz de ‘Kaderde bu varmış’ dedik” sözleriyle aşklarının başlangıcını paylaşmıştı.

Hatta geçtiğimiz haftalarda Bestemsu Özdemir ilk kez sevgilisiyle samimi bir fotoğraflarını da paylaşmıştı.

O kareye bu içeriğimizde yer vermiştik:

Derken magazin kulislerine bu kez başka bomba bilgi düştü.

Gossippastanew hesabına DM atan bir takipçi, Ersin Görkem’in Instagram story’sini ifşa etti. Aslında gizli olan hesaptan yapılan paylaşımda, Görkem'in Bestemsu Özdemir'e evlilik teklifi yaptığı ve 'Evet' yanıtını aldığı ortaya çıktı. Özdemir'in parmağında tektaş yüzük görülürken, Görkem, paylaşıma “I said yes” notunu yazıp biricik sevgilisini etiketledi.

Bu kadar kısa sürede evlilik teklifinin gelmesi de “Acaba Bestemsu hamile mi?” sorularını da beraberinde getirdi. Yakında kokusu çıkar. Bekleyip göreceğiz... 🤗

