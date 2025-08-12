onedio
Manifest’in Bilet Fiyatları Tepki Çekti: Hayko Çepkin de Konuya Dahil Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.08.2025 - 15:24

Türk müzik piyasasının taze nefeslerinden Manifest, sahne enerjisi ve genç kuşağı peşinden sürükleyen şarkılarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Harbiye’den Lifepark’a, festival sahnelerinden sosyal medyaya kadar her yerde rüzgar gibi esen grup, bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Manifest’in İzmir konser bilet fiyatlarıyla Hayko Çepkin, Hande Yener gibi ünlü isimlerin konser fiyatları arasındaki fark sosyal medyada tartışma yarattı. X kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu konuya, bir açıklama da Hayko Çepkin’den geldi. 

İşte detaylar…

Enerjik çıkışları ve sahneye yakışan duruşlarıyla Manifest, kısa sürede genç kuşağın radarına girmeyi başardı.

Big5 yarışmasında kazandıkları popülariteyi albümleri “Manifestival” ile taçlandıran Esin, Hilal, Mina, Zeynep, Sueda ve Lidya; ‘Zamansızdık’, ‘Snap’ ve ‘Arıyo’ gibi şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaştı. 

Harbiye Açıkhava’dan Lifepark İstanbul’daki festivallerine kadar her sahnede coşkuyu zirveye çıkaran Manifest, 1 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nin açılışını yaparak tarihindeki en kalabalık konser rekorunu kırmıştı.

Ancak bu kez gündemleri müzikleri değil, İzmir konser bilet fiyatları oldu.

Sosyal medyada, Manifest’in bilet fiyatlarının Hayko Çepkin ve Hande Yener gibi sanatçılara göre yüksek bulunması üzerine tartışma başladı.

Tepkilerin büyümesiyle Hayko Çepkin de konuya dahil oldu.

İşte X'te gelen tepkilerden bazıları:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
