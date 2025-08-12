onedio
Değeri Dudak Uçuklattı: Georgina Rodriguez'in Yüzüğü Meğer Jeff Bezos'un Aldığıyla Neredeyse Aynıymış!

Gülistan Başköy

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.08.2025 - 13:51

Al Nassr’da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez’e sonunda evlilik teklifini yaptı. Geçtiğimiz saatlerde Georgina, sosyal medya hesabından devasa pırlanta yüzüğünü paylaşarak “Evet” yanıtını verdiğini duyurmuştu. Ancak sosyal medya, bu romantik andan çok o parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğü konuşmaya başladı. Peki bu dudak uçuklatan yüzüğün değeri ne kadar? 

İşte milyonların dilinden düşmeyen o yüzüğün fiyatı...

Futbol dünyasının tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Madeira sokaklarında top koşturarak başladı.

Futbol dünyasının tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Madeira sokaklarında top koşturarak başladı.

Sporting Lizbon formasıyla keşfedilen yetenek, Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi dev kulüplerde kazandığı sayısız şampiyonluk, Ballon d’Or ödülleri ve kırdığı rekorlarla tarihe geçti. Şimdilerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Ronaldo, sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin en popüler isimlerinden biri.

Özel hayatında birçok ünlü isimle anılan Ronaldo’nun kalbini 2017’de Madrid’de bir Gucci mağazasında tanıştığı Georgina Rodriguez çaldı.

O dönemde mağazada satış danışmanı olarak çalışan Georgina, tanışmalarını “O gün hayatım değişti” sözleriyle anlatmıştı.

O dönemde mağazada satış danışmanı olarak çalışan Georgina, tanışmalarını "O gün hayatım değişti" sözleriyle anlatmıştı.

Tanıştıklarında Ronaldo’nun oğlu Cristiano Jr. ve taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ikizleri vardı. Çift, daha sonra Alana Martina adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. 2021’de ikiz bebek müjdesi verseler de ne yazık ki oğulları Angel’ı kaybettiler.

Tüm bu yılları birlikte atlatan çift, geçtiğimiz gün romantik bir dönüm noktası yaşadı.

Ronaldo, Georgina’ya devasa bir pırlanta yüzükle evlenme teklif etti.

Ronaldo, Georgina'ya devasa bir pırlanta yüzükle evlenme teklif etti.

Georgina ise bu anı sosyal medyada paylaşarak altına “Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda” notunu düştü. Fakat magazin dünyası evlilik haberinden çok o yüzüğü konuşuyor. Peki sizce yüzüğün değeri ne kadar?

Daily Mail’in haberine göre, yüzük Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor.

Daily Mail'in haberine göre, yüzük Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor.

Lauren’ın yüzüğünün değeri 1,5 ile 5 milyon dolar arasında tahmin ediliyordu. Georgina’nın yüzüğü ise platin bir tasarımda ve zümrüt kesim. Taşının yaklaşık 25 karat olduğu ve değerinin 2 milyon doları rahatlıkla aştığı, milyon dolarlarla ifade edildiği konuşuluyor.

