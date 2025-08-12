Değeri Dudak Uçuklattı: Georgina Rodriguez'in Yüzüğü Meğer Jeff Bezos'un Aldığıyla Neredeyse Aynıymış!
Kaynak: https://www.distractify.com/p/georgin...
Al Nassr’da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez’e sonunda evlilik teklifini yaptı. Geçtiğimiz saatlerde Georgina, sosyal medya hesabından devasa pırlanta yüzüğünü paylaşarak “Evet” yanıtını verdiğini duyurmuştu. Ancak sosyal medya, bu romantik andan çok o parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğü konuşmaya başladı. Peki bu dudak uçuklatan yüzüğün değeri ne kadar?
İşte milyonların dilinden düşmeyen o yüzüğün fiyatı...
Futbol dünyasının tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Madeira sokaklarında top koşturarak başladı.
O dönemde mağazada satış danışmanı olarak çalışan Georgina, tanışmalarını “O gün hayatım değişti” sözleriyle anlatmıştı.
Ronaldo, Georgina’ya devasa bir pırlanta yüzükle evlenme teklif etti.
Daily Mail’in haberine göre, yüzük Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez’e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor.
