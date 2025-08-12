Yüzünde Güller Açtı: Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e Konser Ortasında Herkesi Kıskandıran Jest!
Magazin dünyasının en tatlı çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, aşk dolu anlarıyla yine gündem oldu. İnstamagazinlife tarafından paylaşılan görüntülerde, geçtiğimiz akşam konser veren Kenan Doğulu, sahnede biricik eşine öyle bir jest yaptı ki hem Beren Saat’i hem de izleyenleri mest etti. O anlarda utancını tatlı bir gülümseme ile saklamaya çalışan Beren Saat ise mutluluktan adeta ışıldadı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, “Aşk böyle bir şey” dedirtti.
Buyrun o anlara birlikte bakalım 🤗
Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu ile başarılı oyuncu Beren Saat, 2014 yılında Los Angeles’ta nikah masasına oturarak magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri haline gelmişti.
Birbirlerine her fırsatta ilan-ı aşk eden çiftten Saat de geçtiğimiz haftalarda biricik eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.
İnstamagazinlife tarafından paylaşılan görüntülerde geçtiğimiz akşam hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı, sahnede birden eşine dönerek “Yüzün gülene kadar emrindeyim” sözlerini haykırdı.
