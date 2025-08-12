onedio
Yüzünde Güller Açtı: Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e Konser Ortasında Herkesi Kıskandıran Jest!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.08.2025 - 11:04

Magazin dünyasının en tatlı çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, aşk dolu anlarıyla yine gündem oldu. İnstamagazinlife tarafından paylaşılan görüntülerde, geçtiğimiz akşam konser veren Kenan Doğulu, sahnede biricik eşine öyle bir jest yaptı ki hem Beren Saat’i hem de izleyenleri mest etti. O anlarda utancını tatlı bir gülümseme ile saklamaya çalışan Beren Saat ise mutluluktan adeta ışıldadı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, “Aşk böyle bir şey” dedirtti.

Buyrun o anlara birlikte bakalım 🤗

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu ile başarılı oyuncu Beren Saat, 2014 yılında Los Angeles’ta nikah masasına oturarak magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri haline gelmişti.

İlişkileri boyunca gözlerden uzak, sade ama bir o kadar da romantik anlarıyla bilinen çift, her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini hissettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Kenan Doğulu katıldığı bir programda Beren Saat'le nasıl tanıştıklarını anlatmıştı. 'İlk bir yılbaşı gecesinde Belçim (Bilgin), Yılmaz (Erdoğan) ve yaklaşık 10 arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler. Orada kilitlendim, ilk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım arayayım, konuşalım diye. Buluştuk, görüştük, iyi de oldu. Kaç senedir hem en iyi arkadaşım, hem sevgilim, hem eşim.' demişti.

Birbirlerine her fırsatta ilan-ı aşk eden çiftten Saat de geçtiğimiz haftalarda biricik eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

Kenan Doğulu, 51. yaşına adım atarken eşi Beren Saat, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla onu kutlamıştı. Saat, eşinin bir fotoğrafını “Happy birthday Ken ❤️ İyi ki doğdun, seni seviyorum” notuyla paylaşarak hayranlarından da büyük beğeni toplamıştı.

Bu kez sahne sırası Kenan Doğulu’daydı.

İnstamagazinlife tarafından paylaşılan görüntülerde geçtiğimiz akşam hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı, sahnede birden eşine dönerek “Yüzün gülene kadar emrindeyim” sözlerini haykırdı.

