Yüzünde Güller Açtı: Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e Konser Ortasında Herkesi Kıskandıran Jest!

İlişkileri boyunca gözlerden uzak, sade ama bir o kadar da romantik anlarıyla bilinen çift, her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini hissettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Kenan Doğulu katıldığı bir programda Beren Saat'le nasıl tanıştıklarını anlatmıştı. 'İlk bir yılbaşı gecesinde Belçim (Bilgin), Yılmaz (Erdoğan) ve yaklaşık 10 arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler. Orada kilitlendim, ilk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım arayayım, konuşalım diye. Buluştuk, görüştük, iyi de oldu. Kaç senedir hem en iyi arkadaşım, hem sevgilim, hem eşim.' demişti.