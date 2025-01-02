5 Kere Evlenme Teklifi Etmiş: Kenan Doğulu Biricik Aşkı Beren Saat'le Nasıl Tanıştığını Tek Tek Anlattı

Şarkıcı Kenan Doğulu geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in yayın hayatına başlayan programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan sevilen şarkıcı 11 yıl önce nikah masasına oturduğu Beren Saat ile nasıl tanıştığını anlattı.

Aynı zamanda Beren Saat'e bir kere değil seri şeklinde evlilik teklifi ettiğini itiraf eden Kenan Doğulu her detayı tek tek açıkladı. Gelin; Doğulu güzel eşine ne zaman ve nerelerde evlilik teklif etmiş, bi' görelim...