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5 Kere Evlenme Teklifi Etmiş: Kenan Doğulu Biricik Aşkı Beren Saat'le Nasıl Tanıştığını Tek Tek Anlattı

5 Kere Evlenme Teklifi Etmiş: Kenan Doğulu Biricik Aşkı Beren Saat'le Nasıl Tanıştığını Tek Tek Anlattı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
02.01.2025 - 16:28 Son Güncelleme: 02.01.2025 - 16:32

Şarkıcı Kenan Doğulu geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in yayın hayatına başlayan programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan sevilen şarkıcı 11 yıl önce nikah masasına oturduğu Beren Saat ile nasıl tanıştığını anlattı. 

Aynı zamanda Beren Saat'e bir kere değil seri şeklinde evlilik teklifi ettiğini itiraf eden Kenan Doğulu her detayı tek tek açıkladı. Gelin; Doğulu güzel eşine ne zaman ve nerelerde evlilik teklif etmiş, bi' görelim...

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Rol aldığı her yapımı sırtlamayı başaran Beren Saat ve her şarkısıyla gönüllere kocaman taht kuran Kenan Doğulu 2012 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2014'te hayatlarını birleştirmişti.

Rol aldığı her yapımı sırtlamayı başaran Beren Saat ve her şarkısıyla gönüllere kocaman taht kuran Kenan Doğulu 2012 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2014'te hayatlarını birleştirmişti.

Magazinin en gözde çiftleri arasında yer alan ikili hakkında bu kadar sayısız iddialar ortaya atıldı biliyorsunuz. El ele vererek her bir iddianın üstesinden gelen ünlü ikili birbirlerine olan aşklarını da sürekli ilan ediyor.

Magazinin en gözde çiftleri arasında yer alan ikili hakkında bu kadar sayısız iddialar ortaya atıldı biliyorsunuz. El ele vererek her bir iddianın üstesinden gelen ünlü ikili birbirlerine olan aşklarını da sürekli ilan ediyor.

Kimilerinin çok samimi bulduğu kimilerininse "yapmacık" diyerek hiç yakıştırmadığı Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez de tanışma hikayeleriyle gündeme geldi.

Kimilerinin çok samimi bulduğu kimilerininse "yapmacık" diyerek hiç yakıştırmadığı Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez de tanışma hikayeleriyle gündeme geldi.

Saba Tümer'in sunumuyla CNBC-e'de yayın hayatına başlayan 'Saba Tümer'le' programına konuk olan ünlü şarkıcı özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Saba Tümer'in sunumuyla CNBC-e'de yayın hayatına başlayan 'Saba Tümer'le' programına konuk olan ünlü şarkıcı özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

"Beren'e 4-5 kere evlenme teklif ettim" diyerek hem Saba'yı hem de bizleri ufaktan şaşkına çeviren Doğulu, "Birçok yüzük almıştım, o yüzükleri tek tek özel yerlerde takmaya karar verdim; bir sevdiğimiz beach'te, bir sevdiğimiz restoranda, bir sevdiğimiz şehirde. Bu yüzden evlenme teklifi serisi benimki" diyerek hiç teklif almayanları bir miktar sinir etti. 😂

"Beren'e 4-5 kere evlenme teklif ettim" diyerek hem Saba'yı hem de bizleri ufaktan şaşkına çeviren Doğulu, "Birçok yüzük almıştım, o yüzükleri tek tek özel yerlerde takmaya karar verdim; bir sevdiğimiz beach'te, bir sevdiğimiz restoranda, bir sevdiğimiz şehirde. Bu yüzden evlenme teklifi serisi benimki" diyerek hiç teklif almayanları bir miktar sinir etti. 😂
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Yetenekli oyuncu Beren Saat ile 2012 yılındaki tanışma hikayesi sorulunca o konuyu da detaylandıran Kenan Doğulu "2024'te 10'uncu senemizi kutladık. Evliliğimizin öncesinde de 2 senemiz var. Zaman çok çabuk geçiyor" dedi ve devam etti:

Yetenekli oyuncu Beren Saat ile 2012 yılındaki tanışma hikayesi sorulunca o konuyu da detaylandıran Kenan Doğulu "2024'te 10'uncu senemizi kutladık. Evliliğimizin öncesinde de 2 senemiz var. Zaman çok çabuk geçiyor" dedi ve devam etti:

"İlk bir yılbaşı gecesinde Belçim (Bilgin), Yılmaz (Erdoğan) ve yaklaşık 10 arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler. Orada kilitlendim, ilk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım arayayım, konuşalım diye. Buluştuk, görüştük, iyi de oldu. Kaç senedir hem en iyi arkadaşım, hem sevgilim, hem eşim."

"İlk bir yılbaşı gecesinde Belçim (Bilgin), Yılmaz (Erdoğan) ve yaklaşık 10 arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler. Orada kilitlendim, ilk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım arayayım, konuşalım diye. Buluştuk, görüştük, iyi de oldu. Kaç senedir hem en iyi arkadaşım, hem sevgilim, hem eşim."

Hatta bu sözler sonrası bir de hatırlatma yapalım; Bir dönem Beren Saat'le anılan şarkıcı Yalın, ünlü oyuncuya ilgi duyduğu iddialarına "Öyle anlatıldığı gibi bir kırık kalp, iki arkadaş arasında kalmış aşk gibi hiç bir durum yok. Evet, yılbaşında Beren’le Yılmaz Erdoğan’ların evinde tanıştım. Biraz sohbet, birkaç mesaj... O kadar... Durum budur yani… Sonra onlar birlikte oldu…" diyerek cevap vermişti.

Hatta bu sözler sonrası bir de hatırlatma yapalım; Bir dönem Beren Saat'le anılan şarkıcı Yalın, ünlü oyuncuya ilgi duyduğu iddialarına "Öyle anlatıldığı gibi bir kırık kalp, iki arkadaş arasında kalmış aşk gibi hiç bir durum yok. Evet, yılbaşında Beren’le Yılmaz Erdoğan’ların evinde tanıştım. Biraz sohbet, birkaç mesaj... O kadar... Durum budur yani… Sonra onlar birlikte oldu…" diyerek cevap vermişti.

Yani o parti, işte bu parti...

Saba Tümer, aynı evde iki ünlü kişinin ne durumda olduğunu da merak edip bununla ilgili bir soru yöneltti. Ünlü şarkıcı bunu da "İyiyiz, mutluyuz. Çok zor 2 hayat; 2 ünlü aynı evin içinde. Değişik bir sürü karar mekanizması, sistem, paylaşım zorlukları vs. Çok güzel idare edebildiğimizi düşünüyorum" diyerek cevapladı.

Saba Tümer, aynı evde iki ünlü kişinin ne durumda olduğunu da merak edip bununla ilgili bir soru yöneltti. Ünlü şarkıcı bunu da "İyiyiz, mutluyuz. Çok zor 2 hayat; 2 ünlü aynı evin içinde. Değişik bir sürü karar mekanizması, sistem, paylaşım zorlukları vs. Çok güzel idare edebildiğimizi düşünüyorum" diyerek cevapladı.

Kenan Doğulu'nun açıklamalarını buradan da dinleyebilirsiniz...

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Kullanıcılardan gelen olumlu-olumsuz yanıtlardan birkaçını da böyle bırakıyoruz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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