Unutulmaz Kareyi Gupse Özay Paylaştı: Barış Arduç Bakın Minik Kızı Jan Asya İçin Nasıl Bir Kostüm Giydi?
Unutulmaz Kareyi Gupse Özay Paylaştı: Barış Arduç Bakın Minik Kızı Jan Asya İçin Nasıl Bir Kostüm Giydi?
Komedi filmi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini nikah masasına taşımışlardı. Aşklarının başladığı ilk günden bu yana favori çiftlerden olan ikili, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya ile çekirdek ailelerini büyütmüşlerdi.
Her anlarında baba-kız aşklarına şahit olduğumuz Barış Arduç'sa minik Jan Asya için bakın nasıl bir kostüm giydi?
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Deliha setinde tanışan Gupse Özay ve Barış Arduç'un arkadaşlıkları aşka dönmüş ve altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikahla taçlandırmıştı!
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2014 yılından bu yana aşklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasına giren ikili görenleri gıpta ettiren cinsten bir evliilk yaşıyor.
Verdikleri her röportajla "Bizlere de nasip olur mu be?" dedirtmeyi başaran Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında da kızları Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne-baba olma duygusunu yaşamıştı.
Gupse Özay oldukça tatlı bir anne oldu bunu biliyoruz, ama şu an ki konumuz dünya tatlısı bir baba olan Barış Arduç!
Her anlarında ve yapılan açıklamalarda bizlere 'baba-kız aşkı gerçektir' diye işleyen Arduç'un “Şu anki tek görevim evime babalık yapmak. Böyle bir mesai içerisindeyim. Babalığın tadını çıkarıyorum şu anda.” türden sözleri de hepimizi mest ediyor.
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Karizmatik oyuncu, bu kez minik kızı Jan Asya için çok özel bir ana imza attı. Kızıyla çok güçlü bir bağ kuran Arduç ilk kez kostüm giydi.
Dünya tatlısı kızı için dinazor kılığına giren Barış Arduç'un o anlarını ise Gupse Özay sosyal medya hesabından paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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