Çalıntı Şarkı İddiası: Evrencan Gündüz Koreli Müzik Grubu Fifty Fifty'e Uluslararası Bir Dava Açtı!
Çalıntı Şarkı İddiası: Evrencan Gündüz Koreli Müzik Grubu Fifty Fifty'e Uluslararası Bir Dava Açtı!
Ünü ülke sınırlarını bile aşmış olan ünlü gitaristimiz Asım Can Gündüz'ün oğlu olan Evrencan Gündüz son dönemlerin en sevilen müzisyenlerinden biri. Her şarkısıyla büyük beğeni toplayan Evrencan Gündüz bu kez yüreklere dokunan şarkılarıyla değil bir dava haberiyle gündem oldu.
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; ünlü şarkıcı, çok geniş bir hayran kitlesi bulunan Koreli müzik grubu Fifty Fifty'e uluslararası bir dava açtı. Evrencan Gündüz, 'Cupid' şarkısının, 'Sen Aşkımızdan' adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia ederek kolları sıvadı!
Kaynak: Sabah
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Hem ülkemizde hem de pek çok farklı ülkede başarılarını kanıtlayıp kendini sevdiren gitarist ve rock şarkıcısı Asım Can Gündüz'ün oğlu Evrancan Gündüz'ü tanıyorsunuzdur.
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Müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyip, her şarkısıyla milyonların yüreklerine dokunmayı başaran ünlü şarkıcı günden güne daha da popüler hale geliyor.
Gündüz bu kez herkesi şaşkına çeviren bir olayla gündeme damgasını vurdu. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; mahkeme yolunu tutan Gündüz, Koreli müzik grubu Fifty Fifty'e uluslararası bir dava açtı.
Evrancan Gündüz, popüler grubun 2023 yılında hayranlarıyla buluşturduğu ve milyarlarca kez dinlenen 'Cupid' adlı şarkısının, kendisinin en sevilen parçalarından olan 'Sen Aşkımızdan' ile şarkısıyla benzerlik taşıdığını ve çalıntı olduğunu öne sürdü.
Konuyla ilgili mahkemeye dilekçeler sunuldu. Bu doğrultuda davanın taraflarında Sony Music, Artista Warner Bros ve ATTRAKT Co. gibi şarkıda yapımcı ve dağıtımcı rollerini üstlenen firmalar da bulunuyor.
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Dava açmakla yetinmeyen Evrancan Gündüz, gözünü bir de dijital platformlara çevirdi. Ünlü şarkıcı, 'Cupid' adlı şarkı ve türevlerinin yayınlanmasının engellenmesi konusunda talepte bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Evet benzer. Esinlenmişler kesin. Evren fazla duygusal davranmış ama. Ona bakarsan Türkiyedeki müzisyenlerin neredeyse tamamı 60-70 li yıllarda paso çalıp y... Devamını Gör
Kulağa çok benzer geliyor, Evren haklı sanırım