Çalıntı Şarkı İddiası: Evrencan Gündüz Koreli Müzik Grubu Fifty Fifty'e Uluslararası Bir Dava Açtı!

Ünü ülke sınırlarını bile aşmış olan ünlü gitaristimiz Asım Can Gündüz'ün oğlu olan Evrencan Gündüz son dönemlerin en sevilen müzisyenlerinden biri. Her şarkısıyla büyük beğeni toplayan Evrencan Gündüz bu kez yüreklere dokunan şarkılarıyla değil bir dava haberiyle gündem oldu.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; ünlü şarkıcı, çok geniş bir hayran kitlesi bulunan Koreli müzik grubu Fifty Fifty'e uluslararası bir dava açtı. Evrencan Gündüz, 'Cupid' şarkısının, 'Sen Aşkımızdan' adlı parçasından çalıntı olduğunu iddia ederek kolları sıvadı!

Kaynak: Sabah