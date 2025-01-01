Etkinlikte Ceketini Taşımak İsteyenleri Kibarca Reddeden Şener Şen'in Hareketi "İşte Sanatçı" Dedirtti!
Etkinlikte Ceketini Taşımak İsteyenleri Kibarca Reddeden Şener Şen'in Hareketi "İşte Sanatçı" Dedirtti!
Şener Şen Yeşilçam'ın usta oyuncuları dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biridir! Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran efsane oyuncu bugün bambaşka bir konuyla dikkatleri üzerine çekti.
Bir etkinliğe katılan Şener Şen ceketini taşımak isteyenleri kibar bir şekilde reddetti. Usta oyuncunun ceketini koltuğunun arkasına bizzat kendisinin asması yine büyük takdir topladı.
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Bu zamana kadar sayısız yapımda rol alıp, her biriyle hafızalarımıza kazınmayı başaran nadir sanatçılardan biri olan Şener Şen gönüllerimizde kocaman taht kurmuş isimlerden!
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7'den 70'e herkesi kendine hayran bırakmayı başaran usta Yeşilçam oyuncusu yetenekleri kadar, duruşuyla da sıkça dikkat çekiyor.
Son olarak geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte görüntülünen Şener Şen yine gecenin en özel isimlerinden oldu. Ceketini taşımak isteyenlere izin vermeyen usta oyuncunun, oturduğu sandalyenin arkasına bizzat kendisi asması örnek bir davranış olarak görülüp takdir topladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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